Ουκρανία: 6 παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς νέου ρωσικού χτυπήματος – Ρίξαμε πύραυλο σε στρατιωτική συγκέντρωση λέει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε νωρίτερα, ότι εκτόξευσε πύραυλο σε συγκέντρωση Ουκρανών στρατιωτικών και ξένων εκπαιδευτών στην πόλη Κριβιί Ριχ της κεντρικής Ουκρανίας, σκοτώνοντας έως και 85 ανθρώπους.

“Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, οι απώλειες του εχθρού ανέρχονται συνολικά σε 85 στρατιώτες και αξιωματικούς ξένων χωρών, καθώς και σε έως 20 οχήματα”, δήλωσε το υπουργείο στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, για την επίθεση στην Ουκρανία.

The screams you hear are from the playground full of children Russia bombed with a ballistic missile, the cluster warhead version, and killed at least 6 children, in Kryvyi Rih, Ukraine.

