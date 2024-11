Ανάλυση Skynews: Γιατί η 1.000ή ημέρα πολέμου στην Ουκρανία είναι η πιο κρίσιμη – Προειδοποιεί πρώην σύμβουλος του Πούτιν

1000 ημέρες συμπληρώνονται σήμερα (19.11.2024) από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με τη Μόσχα να απειλεί ότι θα απαντήσει κατάλληλα, αν χρησιμοποιηθούν οι πύραυλοι των ΗΠΑ μετά το πράσινο φως που έδωσε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Ήδη ο Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε το επικαιροποιημένο διάταγμα για χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία.

Η Ουκρανία διέθετε αμερικανικούς πυραύλους ATACMS (Army Tactical Missile System) με βεληνεκές 300 χιλιομέτρων – καθώς και γαλλικούς και βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow παρόμοιας εμβέλειας – αλλά οι δυτικοί σύμμαχοι είχαν απαγορεύσει στο Κίεβο να πλήξει τη Ρωσία με αυτούς.

Η απόφαση του Μπάιντεν να άρει αυτόν τον περιορισμό, δύο εβδομάδες μετά τις αμερικανικές εκλογές και δύο μήνες πριν την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, αποτελεί μια σημαντική στιγμή στον πόλεμο, ο οποίος μπαίνει σήμερα την 1.000ή ημέρα του.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία εξαπέλυσε μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Ο επικεφαλής ανταποκριτής του Sky News, Stuart Ramsay τονίζει ότι η 1000ή μέρα του πολέμου είναι μία κρίσιμη καμπή για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια πολύ κρίσιμη φάση εδώ, επειδή προφανώς είναι το τέλος της προεδρίας Μπάιντεν και μετά θα έρθει ο Τραμπ», λέει.

«Και τι θα συμβεί στη χώρα μετά από αυτό; Θα προσπαθήσει να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου; Είπε ότι θα το κάνει σε μια μέρα, αλλά δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για το πώς θα γίνει αυτό. Νομίζω ότι αυτό συνέβαλε στο να ανησυχούν πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ για το μέλλον».

Στην ανάλυσή του ο ανταποκριτής του Skynews συνεχίζει: «Νομίζω ότι πολύ πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι ούτε ο πρόεδρος Πούτιν πίστευε ότι θα έβλεπε χίλιες ημέρες πολέμου. Πίστευε ότι θα έριχνε αυτή την κυβέρνηση και θα “τοποθετούσε” μία νέα εξουσία που θα υποστήριζε τη Μόσχα. Λοιπόν, τίποτα από αυτά δεν συνέβη».

Ο αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, ενέκρινε τη χρήση των πυραύλων σε στόχους στη Ρωσία σε μια σημαντική αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής, δύο μήνες πριν από την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

Δεν είναι σαφές αν ο διάδοχός του, ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενημερώθηκε ή αν θα επιμείνει στην απόφαση, έχοντας υποσχεθεί να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας -Ουκρανίας, όπως σημειώνει το βρετανικό BBC.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να μιλήσει σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της έκτατης ολομέλειας για τη συμπλήρωση 1.000 ημερών από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το πρωί δημοσίευσε ένα βίντεο διάρκειας 2:22 λεπτών.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has published a video in honor of the 1000th day since the beginning of the full-scale Russian invasion of Ukraine



“1000 days together. 1000 days of Ukraine. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦” the president wrote in his telegram channel. pic.twitter.com/0F32TvQHcg