Ανάλυση Skynews: Το αιφνίδιο χτύπημα της Χεζμπολάχ με drone ανησυχεί το Ισραήλ – Νέο πλήγμα στην αξιοπιστία τους

Η επόμενη μέρα από το φονικό χτύπημα με drone της Χεζμπολάχ σε στρατιωτική βάση κοντά στην Μπινιαμίνα το βράδυ της Κυριακής (13.10.2024) βρίσκει το Ισραήλ σε κατάσταση σοκ.

Ο λόγος είναι ότι το πλήγμα εκτός από αιματηρό καθώς έχασαν τη ζωή τους τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες και τουλάχιστον 60 τραυματίστηκαν – εκ των οποίων οι επτά σοβαρά – είναι κι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς το Ισραήλ ότι η Χεζμπολάχ αν και «ακέφαλη» μετά τη δολοφονία ηγετικών στελεχών της, συμπεριλαμβανομένου του Χασάν Νασράλα, μπορεί ακόμη να επιφέρει ισχυρό πλήγμα.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι ισραηλινοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν είχαν καθίσει για το βραδινό τους γεύμα όταν το drone χτύπησε.

Σε κάθε περίπτωση το πλήγμα, είτε επρόκειτο για ένα τυχαίο γεγονός είτε μια καλά συντονισμένη επίθεση, πρόκειται για μια σημαντική αποτυχία ασφαλείας για τις ισραηλινές δυνάμεις, αλλά για τον ίδιο τον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μετά από δύο βδομάδες στο μέτωπο του Λιβάνου με σημαντικές επιτυχίες, το Ισραήλ δέχθηκε μια αιφνιδιαστική αντεπίθεση στην καρδιά του στρατού του, με αξιοσημείωτη ακρίβεια και συγχρονισμό, γράφει σε σημερινή ανάλυσή του το SkyNews.

Πρόκειται για τη χειρότερη και πιο αιματηρή επίθεση το τελευταίο έτος σε βάρος του Ισραήλ από πλευράς Χεζμπολάχ.

Οι στρατιώτες είχαν καθίσει για το βραδινό τους γεύμα, όταν το drone χτύπησε στρατιωτική βάση στη βόρεια πόλη Μπινιαμίνα.

Τα βίντεο που τράβηξαν μετά το χτύπημα αποτύπωναν τις σκηνές αιματοχυσίας και χάους που επικράτησαν, καθώς έτρεχαν να βοηθήσουν τους τραυματίες.

«Ήταν τόσο πολλοί οι τραυματίες που στάλθηκαν σε οκτώ νοσοκομεία. Τουλάχιστον 60 στρατιώτες τραυματίστηκαν, αρκετοί σοβαρά, και τέσσερις σκοτώθηκαν. Με κάποιο τρόπο, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεζμπολάχ διείσδυσε στην άμυνα του Ισραήλ χωρίς προειδοποίηση και χτύπησε το κτίριο».

Hezbollah launched drone-attacks on Israel. One drone hit the Binyamina sector caused 67 wounded. Some wounded in serious condition and some in more serious, life threatening condition. pic.twitter.com/qIs5zDkwbF