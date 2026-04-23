Ανάλυση BBC: Η Τεχεράνη ξαναγράφει τους κανόνες της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας – Σχέδιο για τέλη βάσει φορτίου και νέα διαδρομή στο Ορμούζ

Μια κίνηση που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τους κανόνες της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας και να πυροδοτήσει νέες γεωπολιτικές εντάσεις φέρεται να προωθεί το Ιράν στον Περσικό Κόλπο. Σύμφωνα με ανάλυση του BBC, η Τεχεράνη επιδιώκει να επιβάλει ένα νέο καθεστώς διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, απαιτώντας από τα πλοία όχι μόνο να ακολουθούν συγκεκριμένη διαδρομή υπό τον έλεγχο των Φρουρών της Επανάστασης, αλλά και να καταβάλλουν τέλη ανάλογα με το φορτίο τους.

Η ιδέα ότι το Ιράν – ή οποιαδήποτε χώρα – θα μπορούσε να επιβάλλει υποχρεωτικό τέλος διέλευσης σε πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ θεωρείται απαράδεκτη από τη διεθνή κοινότητα. Από το 1968, όταν θεσμοθετήθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), εφαρμόζεται ένα αυστηρά καθορισμένο σύστημα διέλευσης πλοίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σύστημα αυτό, γνωστό ως Traffic Separation Scheme (TSS), ρυθμίζει την κυκλοφορία στα στενά: τα εισερχόμενα πλοία κινούνται προς μία κατεύθυνση και τα εξερχόμενα προς την αντίθετη, με μια ζώνη ασφαλείας περίπου δύο μιλίων να τα χωρίζει, μειώνοντας τον κίνδυνο συγκρούσεων σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα θαλάσσια περάσματα στον κόσμο. Μέχρι σήμερα, το σύστημα αυτό λειτουργεί αποτελεσματικά. Ωστόσο, το Ιράν, το οποίο έχει αντέξει τις πάνω από 20.000 αεροπορικές επιδρομές από ΗΠΑ και Ισραήλ μέσα σε διάστημα 39 ημερών, επιχειρεί πλέον να ανατρέψει αυτή την ισορροπία.

Σύμφωνα με την πρόταση που προωθεί, αντί του υπάρχοντος συστήματος TSS, όλα τα πλοία θα πρέπει – όταν τα στενά είναι ανοικτά – να ακολουθούν νέα διαδρομή που θα καθορίζεται από το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης. Η διαδρομή αυτή θα περνά κοντά από τα νησιά Λαράκ και Κεσμ, όπου, σύμφωνα με την Τεχεράνη, τα πλοία θα υπόκεινται σε ελέγχους από ναυτικούς αξιωματικούς και θα καταβάλλουν τέλος ανάλογα με το μέγεθος και την αξία του φορτίου τους.

Η πρόταση αυτή, εφόσον προχωρήσει, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τους όρους του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας και να εντείνει τις γεωπολιτικές εντάσεις στην ήδη εύθραυστη περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέα ανάρτηση Τραμπ: Το Ιράν δεν ξέρει ποιος είναι ο ηγέτης του – «Σφραγισμένο ερμητικά» το Ορμούζ μέχρι να συμφωνήσει η Τεχεράνη

Την ίδια ώρα, συνέχεια στις αναρτήσεις του για το Ιράν δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, με αναφορές αυτή τη φορά για την ηγεσία του Τεχεράνης, αλλά και για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία, όπως σημειώνει, βρίσκονται υπό τον απόλυτο έλεγχο των ΗΠΑ.

«Το Ιράν δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει ποιος είναι ο ηγέτης του! Απλώς δεν ξέρει» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε πως «είναι τρελή» η εσωτερική διαμάχη μεταξύ των “Σκληροπυρηνικών”, οι οποίοι έχουν χάσει άσχημα στο πεδίο της μάχης, και των “Μετριοπαθών”, οι οποίοι δεν είναι καθόλου μετριοπαθείς (αλλά κερδίζουν σεβασμό)».

Επεσήμανε εξάλλου ότι «έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ».

«Κανένα πλοίο δεν μπορεί να εισέλθει ή να εξέλθει χωρίς την έγκριση του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι σφραγισμένα ερμητικά, μέχρι να μπορέσει το Ιράν να κάνει μια συμφωνία» συμπλήρωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να πυροβολεί και να εξουδετερώνει κάθε ιρανικό σκάφος «που τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ» έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με όσα ο ίδιος ανέφερε σε προηγούμενη ανάρτησή του.