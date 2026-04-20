Ανάλυση: Τι σημαίνει η νίκη του φιλορώσου Ρούμεν Ράντεφ για τη Βουλγαρία και την Ευρώπη – Στα βήματα Όρμπαν και Φίτσο

Νέα πολιτική σελίδα στη Βουλγαρία. Ο Ρούμεν Ράντεφ είναι, όπως όλα δείχνουν ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στη Βουλγαρία της Κυριακής (19.04.2026) – την όγδοη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε πέντε χρόνια – με το νεοσύστατο πολιτικό του σχήμα «Προοδευτική Βουλγαρία» να συγκεντρώνει ποσοστό κοντά στο 45%, ποσοστό που μεταφράζεται σε απόλυτη πλειοψηφία τουλάχιστον 132 εδρών στο κοινοβούλιο των 240 εδρών.

Στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα με σχεδόν ισοδύναμο ποσοστό, γύρω στο 12,5% βρίσκονται το μέχρι πρότινος κυβερνών κόμμα GERB (κεντροδεξιά) του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ και ο κεντρώος συνασπισμός «Συνεχίζουμε τις Αλλαγές – Δημοκρατική Βουλγαρία», ενώ την τέταρτη θέση καταλαμβάνει το «Κίνημα Δικαιωμάτων και Ελευθεριών» του αμφιλεγόμενου μεγαλοεπιχειρηματία Ντελιάν Πέεφσκι.

Η εκλογική επικράτηση του Ράντεφ δεν συνιστά απλώς μια αλλαγή στην εξουσία, αλλά αντανακλά μια βαθύτερη πολιτική μετατόπιση στη Βουλγαρία, με προεκτάσεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο ευρωπαϊκό πεδίο. Το αποτέλεσμα καταγράφει μια ξεκάθαρη αποδοκιμασία των παραδοσιακών κομμάτων, όπως το GERB του Μπόικο Μπορίσοφ, και αποτυπώνει την κόπωση της κοινωνίας έπειτα από χρόνια πολιτικής αστάθειας και αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων.

Το ποσοστό που αποσπά ο συνασπισμός υπό τον Ρούμεν Ράντεφ είναι το υψηλότερο όλων των εκλογικών αναμετρήσεων των τελευταίων ετών στη Βουλγαρία, το οποίο οδηγεί σε κοινοβουλευτική πλειοψηφία και είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις στη Βουλγαρία πριν από τις εκλογές.

Σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, η νίκη του ενδέχεται να σηματοδοτήσει μια πιο «πραγματιστική» και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενη κατεύθυνση. Ο Ράντεφ έχει εκφράσει επιφυλάξεις απέναντι στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει υποστηρίξει την ανάγκη διαλόγου με τη Ρωσία, τοποθετήσεις που τον φέρνουν πιο κοντά στη γραμμή ηγετών όπως ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν και ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο. Αν και αυτό δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε σύγκρουση με την ΕΕ, ενδέχεται να περιπλέξει τη συνοχή της Ένωσης σε κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση του απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία. Παρά την αντίθεσή του στη στρατιωτική ενίσχυση προς το Κίεβο, η Βουλγαρία παραμένει σημαντικός παράγοντας στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Η συνεργασία με εταιρείες όπως η Rheinmetall καταδεικνύει ότι η χώρα θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στην ενίσχυση της παραγωγής εξοπλισμών.

Στο εσωτερικό, το μεγάλο στοίχημα για τον Ράντεφ παραμένει η υλοποίηση των δεσμεύσεών του για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση των θεσμών. Η επιτυχία του θα κριθεί από το κατά πόσο μπορεί να μετατρέψει τη λαϊκή στήριξη σε απτά αποτελέσματα, σε ένα πολιτικό σύστημα όπου οι μεταρρυθμίσεις συχνά σκοντάφτουν σε δομικές αδυναμίες.

Η κρίση που οδήγησε στις κάλπες

Οι εκλογές προκηρύχθηκαν μετά την προσπάθεια της προηγούμενης κυβέρνησης να περάσει έναν αμφιλεγόμενο προϋπολογισμό τον Δεκέμβριο, προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις, τις οποίες ο Ράντεφ, ως πρόεδρος τότε, στήριξε ανοιχτά.

«Ο λαός απέρριψε την αυτάρκεια και την αλαζονεία των παλαιών κομμάτων και δεν έπεσε θύμα ψεμάτων και χειραγώγησης. Τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τους», δήλωσε στην ομιλία νίκης του. Παράλληλα, δεσμεύτηκε να οικοδομήσει «μια ισχυρή Βουλγαρία σε μια ισχυρή Ευρώπη».

Ο Ράντεφ τόνισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται «κριτική σκέψη, ρεαλιστικές ενέργειες και απτά αποτελέσματα», ειδικά για τη διαμόρφωση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας και την ανασυγκρότηση της βιομηχανικής ισχύος και ανταγωνιστικότητας.

Από στρατιωτικός, πρόεδρος της χώρας και τώρα πρωθυπουργός

Ο 62χρονος πολιτικός – πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών – θεωρείται πραγματιστής, με σχετικά φιλορωσικές θέσεις. Έχει επικρίνει τις κυρώσεις της ΕΕ και έχει ζητήσει διάλογο με το Κρεμλίνο, ενώ αντιτίθεται στη στρατιωτική στήριξη της Βουλγαρίας προς την Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Ράντεφ απέρριψε τις κατηγορίες ότι ήταν φιλορώσος, κατά τις ημέρες πριν από τις εκλογές

«Δεν βλέπω τι είδους φιλορωσική θέση έχω. Έχω εντελώς φιλοβουλγαρικές θέσεις, έχω φιλοευρωπαϊκές θέσεις», είπε.

Η προεκλογική του εκστρατεία επικεντρώθηκε κυρίως στην εσωτερική πολιτική, με αιχμή την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αποκατάσταση πολιτικής σταθερότητας, μετά από χρόνια εύθραυστων κυβερνήσεων συνεργασίας.



Ο Ράντεφ παραιτήθηκε τον Ιανουάριο, έπειτα από εννέα χρόνια στην προεδρία, για να ιδρύσει το νέο πολιτικό του κίνημα.

Παρά τη σαφή νίκη, το αποτέλεσμα δεν εξασφαλίζει στην «Προοδευτική Βουλγαρία» επαρκή εντολή για μονοκομματική διακυβέρνηση. Στην πρώτη του δήλωση το βράδυ της Κυριακής, ο Ράντεφ ανέφερε ότι θα αναζητήσει εταίρους για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.

Ο ρόλος της Βουλγαρίας στον πόλεμο της Ουκρανίας

Η Βουλγαρία αποτελεί σημαντικό προμηθευτή πυρομαχικών και εκρηκτικών προς την Ουκρανία, μέσω τρίτων χωρών, κυρίως της γειτονικής Ρουμανίας.

Ο πόλεμος έχει δώσει ώθηση στην αμυντική βιομηχανία της χώρας, η οποία αντιμετώπιζε δυσκολίες από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης.

Από το 2022, ο Ράντεφ έχει επανειλημμένα ταχθεί κατά της πώλησης σοβιετικών όπλων στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι παρατείνουν έναν πόλεμο που δεν μπορεί να κερδηθεί – θέση παρόμοια με εκείνη του απερχόμενου πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Το εργοστάσιο VMZ στο Σόποτ παράγει εκρηκτικά και βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών, συμβατά με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ.

Τον Οκτώβριο του 2025, η γερμανική εταιρεία Rheinmetall ανακοίνωσε επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ σε κοινή επιχείρηση με τη VMZ, με στόχο την παραγωγή έως και 100.000 βλημάτων ετησίως. Παράλληλα, σχεδιάζεται και η κατασκευή νέου εργοστασίου πυρίτιδας, με τη Rheinmetall να κατέχει το 51%, αναρφέρει το BBC.

Η παραγωγή εντάσσεται στη γενικότερη ευρωπαϊκή προσπάθεια ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας.

Παρά την αντίθεσή του στη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας, ο Ράντεφ πιστώνεται την πρόσκληση προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της Rheinmetall, Armin Papperger, να επισκεφθεί τη Βουλγαρία τον Μάρτιο του 2025.

«Η Βουλγαρία γίνεται μέρος του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος άμυνας», είχε δηλώσει κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά της εταιρείας στη Γερμανία.

Το μοντέλο Φίτσο

Η στάση του Ράντεφ ως επικεφαλής κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα προσεγγίζει εκείνη του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο: επικριτική απέναντι στην ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία αλλά χωρίς να μπλοκάρει την παραγωγή όπλων από ιδιωτικές εταιρείες.