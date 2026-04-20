Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Γάζα: Νέα φονικά πλήγματα του Ισραήλ – Συγκρούσεις μεταξύ φιλοϊσραηλινών ανταρτών και της Χαμάς

Περισσότεροι από 750 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα
Σημείο ισραηλινού βομβαρδισμού στη Γάζα / REUTERS / Dawoud Abu Alkas

Παρά το γεγονός ότι είναι σε ισχύ κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς, οι αιματηρές συγκρούσεις και οι βομβαρδισμοί – αν και μικρής κλίμακας – δεν έχουν σταματήσει.

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν σήμερα (20.04.2026) ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από πλήγματα του Ισραήλ στη Γάζα, σε δύο ξεχωριστά περιστατικά.

Σύμφωνα με διασώστες, ένας άνδρας σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση στον καταυλισμό Μπουρέιτζ σε κεντρική περιοχή του θύλακα, ενώ άλλο πλήγμα προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων στην Πόλη της Γάζας.

Οι δύο θάνατοι είναι οι τελευταίες βιαιότητες που επισκιάζουν τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ τον Οκτώβριο ύστερα από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε άμεσα κάποιο σχόλιο για κανένα από τα δύο περιστατικά.

Περισσότεροι από 750 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι μαχητές έχουν σκοτώσει τέσσερις στρατιώτες του. Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Επίσης σήμερα, κάτοικοι και πηγές προσκείμενες στη Χαμάς δήλωσαν ότι μέλη παραστρατιωτικών ομάδων, υποστηριζόμενων από το Ισραήλ, που επιχειρούσαν σε περιοχή υπό ισραηλινό έλεγχο συγκρούστηκαν με Παλαιστίνιους μαχητές ενώ περνούσαν σε περιοχή υπό τον έλεγχο της Χαμάς, ανατολικά της Χαν Γιούνις.

Καθώς οι παραστρατιωτικοί προσπάθησαν να υποχωρήσουν, μαχητής της Χαμάς εκτόξευσε χειροβομβίδα προς το όχημά τους, όπως δήλωσαν κάτοικοι και μία πηγή της Χαμάς. Ακούστηκε έκρηξη, αλλά δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες για θύματα.

Δεν υπήρξε σχόλιο για το περιστατικό από τη Χαμάς, που χαρακτηρίζει τις ομάδες αυτές «συνεργάτες του Ισραήλ», ούτε από τις ίδιες τις παραστρατιωτικές ομάδες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo