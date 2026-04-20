Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη καλεί τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στο Ιράκ: «Αναχωρήστε αμέσως αν είστε εκεί»

Τι και αν εξετάζεται να βρεθεί μόνιμη λύση για να λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τα πράγματα φαίνεται ότι είναι ακόμη επικίνδυνα ιδιαίτερα για τους αμερικανούς πολίτες, με την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη να προειδοποιεί και να επισημαίνει να μην ταξιδεύουν προς το Ιράκ.

Με ανακοίνωσή της την Δευτέρα 20.04.2026, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ, τονίζει τους κινδύνους για τους αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται ή σκοπεύουν να βρεθούν στην περιοχή.

Μεταξύ άλλων αναφέρει «να μην ταξιδεύετε στο Ιράκ για κανένα λόγο. Αναχωρήστε αμέσως εάν βρίσκεστε εκεί». «Μην επιχειρήσετε να προσεγγίσετε την Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη ή το Γενικό Προξενείο στο Ερμπίλ λόγω σημαντικών κινδύνων ασφαλείας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση και τονίζει πως «οι Αμερικανοί πολίτες που σκέφτονται να ταξιδέψουν αεροπορικώς μέσω του Ιράκ πρέπει να γνωρίζουν τους συνεχιζόμενους κινδύνους από πυραύλους, drones και βλήματα στον ιρακινό εναέριο χώρο».

تحذير أمني – سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العراق – 20 أبريل/نيسان 2026



الموقع: العراق



تواصل الميليشيات الإرهابية العراقية المتحالفة مع إيران التخطيط لهجمات إضافية ضد مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق.… pic.twitter.com/boQxIhGXUB — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) April 20, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση της πρεσβείας των ΗΠΑ

«Ειδοποίηση Ασφαλείας – Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, Ιράκ – 20 Απριλίου 2026

Τοποθεσία: Ιράκ

Οι φιλοϊρανικές τρομοκρατικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ συνεχίζουν να σχεδιάζουν επιπλέον επιθέσεις κατά Αμερικανών πολιτών και στόχων που σχετίζονται με τις ΗΠΑ σε ολόκληρο το Ιράκ, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Ιρακινού Κουρδιστάν. Ορισμένες οντότητες που συνδέονται με την ιρακινή κυβέρνηση συνεχίζουν να παρέχουν αποτελεσματική πολιτική, οικονομική και επιχειρησιακή κάλυψη σε αυτές τις τρομοκρατικές ομάδες.

Ο εναέριος χώρος του Ιράκ έχει επαναλειτουργήσει και έχουν επαναληφθεί περιορισμένες εμπορικές πτήσεις. Οι Αμερικανοί πολίτες που εξετάζουν το ενδεχόμενο αεροπορικού ταξιδιού μέσω του Ιράκ θα πρέπει να γνωρίζουν τους συνεχιζόμενους κινδύνους από πυραύλους, drones και άλλα βλήματα στον ιρακινό εναέριο χώρο.

Η Αποστολή των ΗΠΑ στο Ιράκ συνεχίζει τη λειτουργία της παρά την οδηγία αποχώρησης, προκειμένου να βοηθά Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα. Μην επιχειρήσετε να προσεγγίσετε την Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη ή το Γενικό Προξενείο στο Ερμπίλ λόγω σοβαρών κινδύνων ασφαλείας. Εάν είστε Αμερικανός πολίτης και χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη μέσω email στο BaghdadACS@state.gov ή με το Γενικό Προξενείο στο Ερμπίλ μέσω email στο ErbilACS@state.gov»