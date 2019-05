Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο

Οι αρχές του Εθνικού Πάρκου και η αστυνομία των ΗΠΑ του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μετά το περιστατικό που συνέβη στο πάρκο Ellipse κοντά στο Εθνικό Πάρκο της Ουάσιγκτον, μια δημοφιλή για τους τουρίστες περιοχή, σύμφωνα με ένα μήνυμα στο Twitter.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μετά τη 12η Απριλίου, όταν ένας άνδρας έβαλε φωτιά στο μπουφάν του έξω από την περίφραξη του Λευκού Οίκου.

Ήδη, στο Twitter έχουν κυκλοφορήσει οι πρώτες εικόνες.

Δείτε τα βίντεο – Προσοχή, οι εικόνες είναι σκληρές

@FoxNews Video of the person that was literally engulfed in flames on the #WhiteHouse lawn. Unbelievable pic.twitter.com/4IS37Rndme — Krisjan Berzins (@KrisjanBerzins) May 29, 2019

A Man Set Himself on Fire In Downtown Washington, Across From The White House Today.

The White House Spokesman Hogan Gidley said He could Not Immediately Comment On The Situation.

pic.twitter.com/ksJzqrNzb2 — ~Marietta (@MariettaDaviz) May 29, 2019

Την είδηση επιβεβαίωσε και η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ…