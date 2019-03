Ανεμοστρόβιλος – φονιάς σάρωσε την Αλαμπάμα! Εικόνες σοκ – video

Ο αριθμός των νεκρών από τους δυο φονικούς ανεμοστρόβιλους που έπληξαν στην Αλαμπάμα αυξήθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Αρχικά, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι νεκροί ήταν 14 αλλά λίγο αργότερα τα θύματα έγιναν 23.

Η κομητεία Λι, στα σύνορα της Αλαμπάμα με τη Τζόρτζια, ήταν εκείνη που επλήγη περισσότερο από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της Κυριακής (03.03.2019) και θρηνεί τους 23 νεκρούς. Ο σερίφης της Κομητείας, Τζέι Τζόουνς, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο τραγικός απολογισμός να αυξηθεί περισσότερο.

Πολλοί κάτοικοι της περιοχής αγνοούνται, δεκάδες έχουν τραυματιστεί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής με πολύ βαριά τραύματα. Πρόκειται για τους πιο φονικούς ανεμοστρόβιλους που έχουν πλήξει την Αλαμπάμα από το 2011, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους 200 άνθρωποι!

Δυο ανεμοστρόβιλοι, ο ένας μετά τον άλλο, χτύπησαν την Αλαμπάμα σε διάστημα μιας ώρας, είπε στο CNN ο μετεωρολόγος Τζιν Νόρμαν.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα σάρωσαν ολόκληρα χιλιόμετρα κατοικημένων περιοχών, προκαλώντας χάος και καταστροφής σε ακτίνα τουλάχιστον 400 μέτρων!

Σπίτια και επιχειρήσεις καταστράφηκαν, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για να τον εντοπισμό των αγνοούμενων. Ο Τζόουνς δεν έκρυψε ότι δεν έχει δει ποτέ άλλοτε τόσα συντρίμμια.

Η κυβερνήτης της Αλαμπάμα, Κέι Άιβι, προειδοποίησε τους πολίτες πως ίσως τα ακραία καιρικά φαινόμενα «χτυπήσουν» ξανά.

There is still a possibility of more severe weather this evening; so, please stay vigilant as it passes through the state. — Governor Kay Ivey (@GovernorKayIvey) March 3, 2019

Στην κομητεία Λι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Εξαιτίας των ανεμοστρόβιλων, προκλήθηκαν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι να μείνουν χωρίς ρεύμα. Η νύχτα ήταν δύσκολη για τους κατοίκους, αφού η θερμοκρασία στην περιοχή έπεσε στον στους μηδέν βαθμούς Κελσίου!

Most people's minds are still on the events of today, but be prepared for the COLD tonight! A FREEZE WARNING has been issued from Midnight tonight thru 10 AM Monday for the counties shaded in purple. Temps will drop into the upper 20s & low 30s. Protect those plants🌱! #alwx pic.twitter.com/4wrsfhqpQq — NWS Birmingham (@NWSBirmingham) March 3, 2019

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενημερώνεται για την κατάσταση και με ανάρτησή του στο twitter κάλεσε τους κατοίκους της Αλαμπάμα να είναι προσεκτικοί. «Μείνετε ασφαλείς! Οι ανεμοστρόβιλοι και οι καταιγίδες είναι πραγματικά βίαιοι και μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλοι. Στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων και σε εκείνους που έχουν τραυματιστεί, ο Θεός να σας έχει καλά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

To the great people of Alabama and surrounding areas: Please be careful and safe. Tornadoes and storms were truly violent and more could be coming. To the families and friends of the victims, and to the injured, God bless you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2019

Με πληροφορίες από CNN και NBC News