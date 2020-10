«Απεταξάμην» τον Τραμπ από την Exxon: Δεν μας τηλεφώνησε ποτέ

Ο Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε το στόμα του και άρχισε να… καυχιέται και τα όσα είπε προκάλεσαν σάλο. Και την αντίδραση της Exxon, την οποία ενέπλεξε ο Αμερικανός πρόεδρος. Γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι ζήτησε συνεισφορά στο ταμείο της εκστρατείας του με αντάλλαγμα άδειες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων!

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας στο Πρέσκοτ της Αριζόνα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι θα μπορούσε πανεύκολα να συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα από συνεισφορές χορηγών στην εκστρατεία του ενόψει των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου απ’ ό,τι ο αντίπαλός του Τζο Μπάιντεν, εάν ερχόταν σε επαφή προσωπικά με επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών εταιρειών. Και ως παράδειγμα έφερε την Exxon!

«Άμα άρχιζα να τηλεφωνώ, θα γινόμουν ο υποψήφιος που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία. Μην ξεχνάτε ότι δεν είμαι καθόλου κακός σ’ αυτά τα πράγματα. Και είμαι ο πρόεδρος», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και για να γίνει πιο πειστικός, έκανε… αναπαράσταση του τηλεφωνήματος στον επικεφαλής της Exxon!

«Τηλεφωνώ λοιπόν σε κάποιον τύπο, τον επικεφαλής της Exxon (…) ξέρω ’γω (…) και του λέω “Γεια, πώς τα πάτε; Πώς τα πάει η αγορά ενέργειας; Πότε ξεκινάτε τις έρευνες; Θα θέλατε καμιά-δυο άδειες, ε;’», είπε ο Τραμπ.

Και δεν είχε… σταματημό! «Λέω λοιπόν στον επικεφαλής της Exxon “Ξέρεις, θα ήθελα να μου στείλεις 25 εκατομμύρια για την εκστρατεία”» συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στην υποθετική (;) συνομιλία, προτού δώσει μόνος του απάντηση: «”Μα και βέβαια κύριε, και μια που το συζητάμε, μήπως θα θέλατε παραπάνω;”».

Δείτε το επίμαχο απόσπασμα

Δεν είναι λίγο ο ίδιος ο πρόεδρος να υποστηρίζει, έστω και υποθετικά, ότι μπορεί να πάρει τον επικεφαλής μιας από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρίες (ή οποιαδήποτε άλλης εταιρίας) και ουσιαστικά να της δώσει… δώρο άδειες για μια πολιτική χορηγία. Να κάνει «στεγνά» συναλλαγή δηλαδή.

Η Exxon όμως… ταράχτηκε (και δικαίως) και έσπευσε να πάρει τις αποστάσεις της. Και να ξεκαθαρίσει ότι τέτοιο τηλεφώνημα δεν έγινε ποτέ! «Ενημερωθήκαμε για τη δήλωση του προέδρου σχετικά με ένα υποθετικό τηλεφώνημα στον διευθύνοντα σύμβουλό μας (…). Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, δεν έγινε ποτέ», ανέφερε η εταιρεία μέσω Twitter.

We are aware of the President’s statement regarding a hypothetical call with our CEO…and just so we’re all clear, it never happened.