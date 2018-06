Απίστευτη ερώτηση Τραμπ στον Πορτογάλο πρόεδρο – «Θα κατέβει υποψήφιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο;»

Συγκεκριμένα, αφού η κουβέντα πήγε στο Μουντιάλ και τις επιδόσεις της Πορτογαλίας, ο Τραμπ ρώτησε τον Σόουζα αν υπάρχει περίπτωση να… κατέβει για υποψήφιος πρόεδρος εναντίον του ο Κριστιάνο Ρονάλντο!

Ο Ντε Σόουζα απάντησε αμέσως πως και να το έκανε αυτό, θα έχανε, δίνοντας ωστόσο και μια πιο «καυστική απάντηση», λέγοντας πως… «εμείς δεν είμαστε ΗΠΑ, λειτουργούμε διαφορετικά.»

Would Cristiano Ronaldo ever run for president of Portugal, Trump asked. No, said Portugal’s President de Sousa, explaining that the country is not like the US pic.twitter.com/4Mrc18DZNP

— CNN International (@cnni) 28 Ιουνίου 2018