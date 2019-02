Απίστευτη φρίκη: Δολοφόνησαν και έθαψαν παιδάκι στα χιόνια επειδή δεν θυμόταν τη Βίβλο

Θύτες είναι οι δύο κηδεμόνες του και ο 15χρονος γιος τους, οι οποίοι κατηγορούνται ότι σκότωσαν τον 7χρονο επειδή δεν μπορούσε να απομνημονεύσει κομμάτια από τη Βίβλο πέρυσι, σύμφωνα με το FOX 11 News.

Ο μικρός Ethan βρέθηκε θαμμένος στα χιόνια, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι πέθανε από υποθερμία αλλά επίσης υπέστη και εκτεταμένους άλλους τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων στο κεφάλι, το στήθος και την κοιλιά του και έφερε κι ένα κάταγμα στα πλευρά του.

Ο 15χρονος παραδέχτηκε στην αστυνομία ότι είχε χτυπήσει τον Ethan περίπου 100 φορές – μερικές χρησιμοποιώντας ζώνη ή ξύλο – αλλά επέμεινε ότι δεν έκανε τίποτα που θα… έβλαπτε το αγόρι.

His name was #Ethan.

He died buried alive in the snow by his own parents because he had not memorized the Bible. The same one that says don't kill.

RIP Little Angel@RoArquette @PattyArquette @MiraSorvino @Graficnovel @RayKK pic.twitter.com/ob9wWTRqvA

