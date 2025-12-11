Απίστευτο απρόοπτο Τραμπ με την πόρτα της τουαλέτας στο Air Force One: «Γεια, είναι κάποιος μέσα; Βγες»

Ένα απρόοπτο στο Air Force One με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ έγινε viral, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε ξαφνικά πρόσωπο με πρόσωπο με την πόρτα της τουαλέτας του προεδρικού αεροσκάφους. Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (9.11.2025), την ώρα που ταξίδευε προς την Πενσιλβάνια και κατευθυνόταν προς τους δημοσιογράφους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μιλούσε στους ρεπόρτερ που επέβαιναν στο προεδρικό αεροσκάφος, όταν κάποιος που βρισκόταν μέσα στην τουαλέτα αποφάσισε να βγει. Το κακό ήταν ότι ο Τραμπ στεκόταν ακριβώς απ’ έξω, με αποτέλεσμα να τον ακουμπήσει η πόρτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

During a flight on Air Force One, Donald Trump was struck by a bathroom door opened by a staff member exiting the compartment.



The incident occurred on Tuesday evening as the U.S. president was en route to Pennsylvania and preparing to speak with journalists. pic.twitter.com/bMqRSX5wOs — NEXTA (@nexta_tv) December 10, 2025



«Γεια; Κάποιος είναι εκεί μέσα. Βγες έξω», αστειεύτηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Πίσω του στεκόταν η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, που είχε σκάσει στα γέλια και έσπευσε να βοηθήσει το άτομο που βρισκόταν μέσα στην τουαλέτα. Όταν άνοιξε την πόρτα, κανείς δεν βγήκε, καθώς φαίνεται πως το εν λόγω άτομο προτίμησε να μείνει εκεί μέσα, μέχρι να ολοκληρώσει ο Τραμπ τις δηλώσεις του.

Στη συνέχεια ξεκίνησαν οι αναταράξεις με τον Τραμπ να λέει στους δημοσιογράφους «Ίσως πρέπει να καθίσουμε στις θέσεις μας. Είναι αρκετά δύσκολη πτήση. Γεια σας», είπε και συμπλήρωσε: «Ελπίζω να σας ξαναδώ! Καλά θα κάνω να φύγω από εδώ».

Το βίντεο που καταγράφηκε στο προεδρικό αεροσκάφος έχει ήδη προκαλέσει σχόλια και γέλιο στα social media.