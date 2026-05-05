Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν δύο τάνκερ του Ιράν και τα κατευθύνουν στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία, μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ

Τα συστήματα επικοινωνίας που διαθέτουν και τα δύο πετρελαιοφόρα είναι πλέον απενεργοποιημένα
Πλοία στον Κόλπο / REUTERS /Stringer / File Photo
Κλιμακώνονται οι εντάσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν με φόντο τις εκατέρωθεν απειλές για επιθέσεις στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ αλλά και το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μετά την απόρριψη της δεύτερης πρότασης της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου.

Ειδικότερα, μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ιράν μεταδίδουν σήμερα (05.05.2026) πως οι ΗΠΑ κατέσχεσαν δύο πετρελαιοφόρα ιρανικών συμφερόντων και τα οδηγούν στην αμερικανική στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Συγκεκριμένα το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει πως στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ σε πλοία που προέρχονται ή κατευθύνονται σε ιρανικά λιμάνια, δύο πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν κατασχέθηκαν ανοιχτά της Σρι Λάνκα και μεταφέρονται στην στρατιωτική βάση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, οι σταθμοί παρακολούθησης πλοίων είχαν επιβεβαιώσει νωρίτερα την κίνηση των δύο πετρελαιοφόρων στην ευρύτερη περιοχή.

 

Τα συστήματα επικοινωνίας που διαθέτουν και τα δύο πετρελαιοφόρα είναι πλέον απενεργοποιημένα. Τα περιστατικά αυτά δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από τον αμερικανικό στρατό.

Πηγή: OnAlert.gr

Φρίκη στη Νότια Αφρική: Αγνοούμενος ξενοδόχος εντοπίστηκε μέσα στον κροκόδειλο που ανέσυρε αστυνομικός – Βρέθηκαν 12 παπούτσια στην κοιλιά του
Ο 59χρονος είχε παρασυρθεί από ορμητικά νερά ποταμού σε γέφυρα, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί και ο κροκόδειλος να τον καταβροχθίσει - Κινηματογραφική ανάσυρση του ζώου από την αστυνομία
Εναέρια επιχείρηση ανάκτησης σορού άνδρα που τον κατασπάραξε κροκόδειλος σε ποτάμι της Νοτίου Αφρικής
CNN: ΗΠΑ και Ισραήλ ετοιμάζονται για νέες επιθέσεις στο Ιράν – Στόχος ενεργειακές υποδομές και πρόσωπα «κλειδιά»
Η πρόθεση θα ήταν να διεξαχθεί μια σύντομη πολεμική εκστρατεία για να πιεστεί το Ιράν σε περαιτέρω παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, λέει το δημοσίευμα
Ισραηλινά stealth μαχητικά τύπου F-35I
Ντόρις Φίσερ: Η πρωτοπόρος συνιδρύτρια της Gap που έφερε επανάσταση στο casual ντύσιμο – Από ένα τζιν ξεκίνησαν όλα
Η Ντόρις Φίσερ πέθανε σε ηλικία 94 ετών - Σύμφωνα με την εταιρεία, ήταν εκείνη που εμπνεύστηκε το όνομα «Gap», ως αναφορά στο «generation gap» (χάσμα γενεών) μεταξύ γονιών και παιδιών
Οι ιδρυτές της GAP, Ντόρις και Ντον Φίσερ
