Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν δύο τάνκερ του Ιράν και τα κατευθύνουν στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία, μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ

Κλιμακώνονται οι εντάσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν με φόντο τις εκατέρωθεν απειλές για επιθέσεις στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ αλλά και το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μετά την απόρριψη της δεύτερης πρότασης της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου.

Ειδικότερα, μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ιράν μεταδίδουν σήμερα (05.05.2026) πως οι ΗΠΑ κατέσχεσαν δύο πετρελαιοφόρα ιρανικών συμφερόντων και τα οδηγούν στην αμερικανική στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Συγκεκριμένα το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει πως στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ σε πλοία που προέρχονται ή κατευθύνονται σε ιρανικά λιμάνια, δύο πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν κατασχέθηκαν ανοιχτά της Σρι Λάνκα και μεταφέρονται στην στρατιωτική βάση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, οι σταθμοί παρακολούθησης πλοίων είχαν επιβεβαιώσει νωρίτερα την κίνηση των δύο πετρελαιοφόρων στην ευρύτερη περιοχή.

Reports in Iran: ‘Transfer of stolen Iranian oil tankers to Diego Garcia base



Reports indicate that 2 oil tankers attributed to Iran, which were seized under the pretext of blockade by the US, have moved towards the US military base Diego Garcia.’ — CGTN Europe (@CGTNEurope) May 5, 2026

Τα συστήματα επικοινωνίας που διαθέτουν και τα δύο πετρελαιοφόρα είναι πλέον απενεργοποιημένα. Τα περιστατικά αυτά δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από τον αμερικανικό στρατό.

