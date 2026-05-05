La Repubblica: Νέα επίθεση Τραμπ κατά του πάπα Λέοντα – «Θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς και όχι μόνο»

Νέα πυρά κατά του ποντίφικα εξαπέλυσε ο αμερικανός πρόεδρος
Μπορεί για λίγο να σώπασε, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να επιστρέφει με νέες ορέξεις να συνεχίσει την κόντρα με τον πάπα Λέοντα, τονίζοντας στη νέα του επίθεση ότι «θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς και πολλούς ανθρώπους».

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σήμερα Τρίτη 05.05.2026, νέα επίθεση κατά του πάπα Λέοντα ΙΔ΄, όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

«Ο πάπας θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς και πολλούς ανθρώπους. Προτιμά να αναφέρεται στο ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει, το Ιράν, πυρηνικά όπλα. Δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι καλό», δήλωσε Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Salem News, σύμφωνα με την La Repubblica.

Υπενθυμίζεται ότι μεθαύριο, Πέμπτη 07.05.2026, ο Αμερικανός υπουργός Eξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στο Βατικανό για να συναντηθεί με τον ποντίφικα και τον πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν.

Το ταξίδι αυτό, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, προγραμματίστηκε με στόχο να μπορέσει να γεφυρωθεί το χάσμα που δημιουργήθηκε πρόσφατα ανάμεσα στην κυβέρνηση της Ουάσιγκτον και στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, με αφορμή τα «πυρά» του προέδρου των ΗΠΑ, κατά του ποντίφικα με φόντο την επίθεση στο Ιράν.

