Απίστευτο περιστατικό στη Γερμανία: Ακινητοποιήθηκε τρένο λόγω έλλειψης χαρτιού υγείας

Το παράδοξο έγινε στη Γερμανία, όταν προϊστάμενος σε υπερταχεία διαπίστωσε πως είχε τελειώσει το χαρτί υγείας στις τουαλέτες. Και αποφάσισε να σταματήσει το τρένο και να τρέξει σε σούπερ μάρκετ να αγοράσει.

Το τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο από τη νήσο Ζυλτ προς το Βερολίνο, έκανε έκτακτη στάση στον σιδηροδρομικό σταθμό Αμβούργου-Μπέργκεντορφ, όπου ο προϊστάμενος κατέβηκε ο ίδιος για να προμηθευτεί τρεις μεγάλες συσκευασίες, όπως επιβεβαίωσε σήμερα (15.07.2026) εκπρόσωπος Τύπου των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (Deutsche Bahn) στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

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Η έκτακτη στάση για ψώνια απαθανατίστηκε σε βίντεο που κοινοποιήθηκε μέσω Instagram με λεζάντα «ο υπάλληλος του μήνα». Το βίντεο στο οποίο διακρίνεται ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας να ανεβαίνει τρέχοντας τις σκάλες, κρατώντας τις συσκευασίες με τα χαρτιά υγείας, και να επιβιβάζεται στο τρένο, αριθμεί περισσότερες από 700.000 προβολές.

Η Deutsche Bahn απέδωσε την έλλειψη χαρτιού υγείας σε απουσία προσωπικού, της τελευταίας στιγμής, κάτι που υποδηλώνει πως οι προμήθειες στο συγκεκριμένο δρομολόγιο δεν ελέγχθηκαν πριν από την αναχώρηση για να διαπιστωθεί εάν επαρκούσαν.

Εκπρόσωπος Τύπου διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία θα διενεργεί στο εξής συχνότερους ελέγχους προκειμένου να μην επαναληφθούν ανάλογα περιστατικά.