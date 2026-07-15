Κόσμος

Συγκλονιστικό βίντεο από τις φωτιές στον Καναδά με τρένο να έχει περικυκλωθεί από τις φλόγες – Σε σοκ ο μηχανοδηγός

Οι εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στη δυτική περιοχή του Οντάριο συνεχίζουν να εξαπλώνονται, με αρκετές εστίες να έχουν ήδη επεκταθεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 32 χιλιομέτρων
Καναδάς
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Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τις καταστροφικές δασικές φωτιές που μαίνονται στον Καναδά, με ένα βίντεο να καταγράφει τη δραματική στιγμή που οι φλόγες περικυκλώνουν τρένο στην περιοχή Άρμστρονγκ, κοντά στο Οντάριο.

Το βίντεο από τις φωτιές στο Καναδά, που έχει καταγραφεί από το εσωτερικό της μηχανής, δείχνει το πύρινο μέτωπο να πλησιάζει απειλητικά, ενώ ακούγεται ο μηχανοδηγός να λέει: «Αυτό μπορεί να μας προλάβει εδώ. Αρχίζει να γίνεται λίγο τρομακτικό. Είμαστε περικυκλωμένοι από τις φλόγες».

Σύμφωνα με την Telegraph, παρά τις εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, όλα τα μέλη του πληρώματος κατάφεραν να απομακρυνθούν με ασφάλεια και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το συγκλονιστικό βίντεο δημοσιοποίησε ο βουλευτής της Νομοθετικής Συνέλευσης του Οντάριο, Σολ Μαμάκβα.

Η Canadian National Railway, η εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο εμπορευματικών σιδηροδρόμων, ανακοίνωσε ότι τρία τρένα που μετέφεραν εύφλεκτα υλικά ακινητοποιήθηκαν την Τρίτη στην περιοχή του Άρμστρονγκ.

Τα πληρώματά τους εκκένωσαν άμεσα τους συρμούς, σύμφωνα με το καναδικό μέσο Superior North News, ενώ σχετικές πληροφορίες μεταδίδει και η New York Post.

Οι εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στη δυτική περιοχή του Οντάριο συνεχίζουν να εξαπλώνονται, με αρκετές εστίες να έχουν ήδη επεκταθεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 32 χιλιομέτρων.

Παράλληλα, οι αρχές προειδοποιούν ότι οι πυκνοί καπνοί ενδέχεται να επηρεάσουν την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και να φτάσουν έως τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ.

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