Κόσμος

Έμπολα: Περισσότερα από 2.000 κρούσματα και 754 νεκροί στο Κονγκό από την αρχή της επιδημίας

Η επιδημία κηρύχθηκε τη 15η Μαΐου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έπειτα από πολλούς θανάτους στο Ιτούρι, μια επαρχία στο βορειοανατολικό τμήμα
Health workers interact at the Evangelical Medical Center, in Bunia, eastern Congo, Friday, July 3, 2026, where Ebola clinical trials are scheduled to take place. (AP Photo/Dirole Lotsima Dieudonne)
Eργαζόμενοι στον τομέα της υγείας βρίσκονται στην Μπούνια, στο ανατολικό Κονγκό για τον Έμπολα / AP
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Συνεχίζει να «θερίζει» ο Έμπολα στο Κονγκό με περισσότερα από 2.000 κρούσματα και 754 θανάτους από την αρχή της επιδημίας, ανακοίνωσαν σήμερα (15.07.2026) οι υγειονομικές αρχές της χώρας, με την επιδημία να εξαπλώνεται με «πρωτοφανή ρυθμό», σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

«Σε λιγότερο από πέντε εβδομάδες, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό τριπλασιάστηκε», την ώρα που «ο αριθμός των θανάτων έχει υπερπενταπλασιαστεί», επισημαίνει η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Το μέγεθος της επιδημίας του Μπουντιμπούγκιο, το στέλεχος του ιού που εξαπλώνεται ραγδαία στη ΛΔ Κονγκό, θα μπορούσε να ξεπερνάει «κατά δύο με τέσσερις φορές» τις επίσημες εκτιμήσεις, ανακοίνωσε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα εμβόλιο ούτε αναγνωρισμένη θεραπεία για το στέλεχος Bundibugyo, όμως η πρώτη κλινική δοκιμή που στοχεύει να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα ενός αντιικού φαρμάκου ξεκίνησε χθες, ανακοίνωσε ο ΠΟΥ.

«Η επιδημία έχει ήδη ξεπεράσει τα μισά του αριθμού των καταγεγραμμένων κρουσμάτων κατά τη διάρκεια της επιδημίας Έμπολα του 2018-2020 στη ΛΔΚ, η οποία διήρκησε σχεδόν δύο χρόνια», πρόσθεσε η οργάνωση.

Η επιδημία κηρύχθηκε τη 15η Μαΐου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έπειτα από πολλούς θανάτους στο Ιτούρι, μια επαρχία στο βορειοανατολικό τμήμα, πλούσια σε ορυκτά, όπου ένοπλες οργανώσεις διαπράττουν τακτικά σφαγές.

Κρούσματα Έμπολα έχουν καταμετρηθεί σε πέντε επαρχίες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, όπως και στη γειτονική Ουγκάντα. Όμως, το 90% και πλέον των κρουσμάτων συνεχίζουν να καταγράφονται στο Ιτούρι.

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