Από τον Τζορτζ Φλόιντ στη Ρενέ Γκουντ: Γιατί η δολοφονία της νεαρής μητέρας δεν ξεσήκωσε τον αμερικανικό λαό

Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, οι εικόνες από έναν ακόμη δρόμο της Μινεάπολις επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την αστυνομική βία και την εξουσία των αρχών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως αυτή τη φορά, τα πράγματα ή μάλλον το αφήγημα που χρησιμοποιείται δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, όσο ήταν κατά τη δολοφονία του Φλόιντ.

Το 2020, το βίντεο που έδειχνε τον αστυνομικό Ντέρεκ Σόβιν να γονατίζει επί εννέα λεπτά στον λαιμό του Φλόιντ στη Μινεάπολις, ενώ εκείνος εκλιπαρούσε ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει, συγκλόνισε τον κόσμο και πυροδότησε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά κινήματα στην ιστορία της χώρας. Η εικόνα της δολοφονίας του Φλόιντ ήταν αδιαμφισβήτητη και η οργή καθολική.

Σήμερα, τα βίντεο που καταγράφουν τις τελευταίες στιγμές της Ρενέ Γκουντ – η οποία σκοτώθηκε την περασμένη Τετάρτη όταν πυροβολήθηκε από τον πράκτορα της ICE, Τζόναθαν Ρος – έχουν διαφορετικό αντίκτυπο, σύμφωνα με ανάλυση του Associated Press.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα τα πλάνα δημοσιοποιούνται σταδιακά και αφήνουν πολλά ερωτήματα αναπάντητα, επιτρέποντας διαφορετικές και αντικρουόμενες ερμηνείες, αλλά και πολιτική εκμετάλλευση.

Η καθηγήτρια Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, Φραντσέσκα Ντίλμαν Καρπεντιέ εξηγεί τον λόγο για τον οποίο τα βίντεο με τη δολοφονία της Ρενέ δεν έχουν τον ίδιο αντίκτυπο εξηγώντας πως πλέον «βρισκόμαστε σε μια διαφορετική εποχή», σημειώνοντας πως η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ραγδαία εξελισσόμενη τεχνολογία εικόνας.

Μάλιστα, επισημαίνεται πως από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση Τραμπ έσπευσε να διαμορφώσει το δικό της αφήγημα λέγοντας με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, να χαρακτηρίζει τη Γκουντ ως «εγχώρια τρομοκράτισσα», ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υποστήριξαν ότι ο πυροβολισμός ήταν πράξη αυτοάμυνας, ισχυριζόμενοι ότι η γυναίκα προσπάθησε να παρασύρει τον πράκτορα με το όχημά της.

Ωστόσο, η ανάλυση των διαθέσιμων βίντεο από μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δεν επιβεβαιώνει αυτόν τον ισχυρισμό. Το Associated Press, η Washington Post και οι New York Times συμφωνούν ότι δεν είναι σαφές αν το όχημα της Γκουντ χτύπησε τον Ρος πριν εκείνος ανοίξει πυρ.

«Τα βίντεο δείχνουν αδιαμφισβήτητα ότι μια γυναίκα οδηγούσε το αυτοκίνητό της και στη συνέχεια σκοτώθηκε από πυρά πράκτορα της ICE», σημειώνει ο Ντουί Λιν Του, καθηγητής Δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

CBS chose not to air this 25-yr veteran federal agent calling out how the ICE agent was in the wrong for shooting Renee Good — but it’s online, and people deserve to see it. please re-tweet. #ReneeNicoleGood pic.twitter.com/VUy8HLXsuz — Gavriel E. Toviel (@GavrielEToviel) January 10, 2026

«Αυτό που δεν μπορούν να δείξουν είναι την πρόθεση – ούτε της γυναίκας ούτε του αστυνομικού. Και εκεί βρίσκεται η δυσκολία» σημειώνει.

Την ίδια στιγμή, η διάδοση ψεύτικων εικόνων με τη βοήθεια της ΑΙ ενισχύει τη δυσπιστία. Μάλιστα, πριν ακόμη ταυτοποιηθεί ο δράστης, κυκλοφόρησαν ψεύτικες εικόνες και βίντεο που αποδόθηκαν λανθασμένα στο περιστατικό.

«Πλέον δεν μπορείς να είσαι βέβαιος για αυτό που βλέπεις», τονίζει η Καρπεντιέ. «Δεν ξέρεις αν πρόκειται για αυθεντικό υλικό ή για κάτι που έχει υποστεί επεξεργασία. Η τεχνητή νοημοσύνη, σε αυτή την περίπτωση, δεν βοηθά».

Για πολλούς αναλυτές, θεωρείται απίθανο τα βίντεο της υπόθεσης Γκουντ να προκαλέσουν τον ίδιο κοινωνικό σεισμό με εκείνον του 2020.