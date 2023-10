Μνήμες από την έκρηξη στον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream ξυπνά η αποκάλυψη ότι ο αγωγός που συνδέει την Φινλανδία με την Εσθονία στην Βαλτική Θάλασσα παρουσίασε διαρροή εξαιτίας φθοράς.

Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας ανέφερε πως η φθορά στον αγωγό «δεν θα μπορούσε να συμβεί φυσιολογικά», παραπέμποντας σε επιχείρηση δολιοφθοράς.

Εκτός από τον αγωγό φυσικού αερίου, ζημιά υπέστη και το υποθαλάσσιο καλώδιο τηλεπικοινωνιών που συνδέει τις δύο χώρες.

Η διαρροή στον αγωγό αερίου – που φέρει το όνομα Balticconnector – αποκαλύφθηκε όταν γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, 8/10/2023, η φινλανδική εταιρεία δικτύου φυσικού αερίου Gasgrid Finland και η Εσθονική εταιρεία δικτύου φυσικού αερίου Elering εντόπισαν μια ασυνήθιστη πτώση της πίεσης.

Το γεγονός πως η κυβέρνηση της Φινλανδίας κάλεσε τους δημοσιογράφους εκτάκτως για να κάνει τις δηλώσεις ο πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο – κάτι ιδιαίτερα σπάνιο στην Σκανδιναβική χώρα – δείχνει και την ανησυχία που επικρατεί.

BREAKING:



Finland’s PM Petteri Orpo says damages to the underwater gas pipeline with Estonia balticconnector “couldn’t have happened naturally”



The damaged underwater communications cable was most likely hit in Estonia’s Exclusive Economic Zone



🇫🇮 and 🇪🇪are NATO member states pic.twitter.com/trbtCf7xHN — Visegrád 24 (@visegrad24) October 10, 2023

>

BREAKING:



Apart from the gas pipeline “balticconnector”, an undersea communications cable between Finland and Estonia has also been damaged.



Finnish government press conference to start at 5:30 pm Finnish time.



Finland is a NATO member state pic.twitter.com/6LCbh8WZ81 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 10, 2023

Αν και ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας δεν «έδειξε» προς κάποια κατεύθυνση για τον υπαίτιο της πιθανής δολιοφθοράς, πολλοί ήταν εκείνοι που «θυμήθηκαν» πως από τον περασμένο Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο στην Βαλτική Θάλασσα βρισκόταν το Ρωσικό ερευνητικό σκάφος «Sibiryakov», το οποίο εκτελούσε «υποθαλάσσιες δραστηριότητες».

The #Balticconnector gas pipeline between Finland & Estonia was closed on Sun due to a leak. Sources now indicate possible sabotage. Russian survey vessel Sibiryakov was observed conducting “underwater activities” in the area in Jun, Aug & Sept. 🇫🇮 gov press conference this pm👇 https://t.co/jCc7PKUATk pic.twitter.com/b8HpMIT5ET — Jessica Berlin (@berlin_bridge) October 10, 2023

Μέσα ενημέρωσης αλλά και χρήστες του Twitter επισημαίνουν το γεγονός πως τόσο η Φινλανδία, όσο και η Εσθονία, είναι χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, έσπευσε να δηλώσει πως η Βορειοατλαντική Συμμαχία μοιράζεται τις πληροφορίες του σχετικά με τις ζημιές σε υποθαλάσσιες υποδομές μεταξύ Εσθονίας και Φινλανδίας και είναι έτοιμο να συνδράμει τους συγκεκριμένους συμμάχους.