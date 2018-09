Αποκάλυψη: «Κολλητός» του Πούτιν έγραφε τους λόγους του Τραμπ!

Η αποκάλυψη έρχεται από το Daily Beast και αναμένεται να προκαλέσει νέα αναστάτωση στην Ουάσινγκτον. Όπως αναφέρει, έχει στην κατοχή του φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι ο Ντιμίτρι Σάιμς, ο άνθρωπος τον οποίο ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει αποκαλέσει «φίλο και σύντροφο», ήταν εκείνος που προεκλογικά έγραφε τους λόγους του Ντόναλντ Τραμπ!

Τι πρωινό της 21ης Απριλίου 2016, ένας εργαζόμενος στο Center for the National Interest, ένα think tank στην Ουάσινγκτον, περιφερόταν στο γραφείο του επικεφαλής του think tank, Ντιμίτρι Σάιμς. Ο άνδρας, είδε ένα βουνό από χαρτιά στο γραφείο του Σάιμς με τίτλο: «Εξωτερική πολιτική και Άμυνα». Τότε συνειδητοποίησε ότι τα κείμενα αυτά που ήταν σε πολλά σημεία υπογραμμισμένα και με υπότιτλους, ήταν η ομιλία με τις θέσεις για την εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ την οποία θα εκφωνούσε έξι μέρες αργότερα προσκεκλημένος του think tank. Ο εργαζόμενος χρησιμοποίησε το κινητό του τηλέφωνο και τράβηξε φωτογραφίες και τις πέντε σελίδες του κειμένου.

Φίλος με την Μαρία Μπούτινα

Δυο χρόνια αργότερα η Μαρία Μπούτινα που αρθρογραφούσε στο περιοδικό του συγκεκριμένου think tank και είχε συχνή επικοινωνία μέσω email με τον Σάιμς θα φορούσε χειροπέδες κατηγορούμενη για κατασκοπεία εκ μέρους του Κρεμλίνου. Ο εργαζόμενος στο thnik tank έστειλε τις φωτογραφίες στο Daily Beast. Μετά από έρευνα αποδείχθηκε η γνησιότητά τους, ότι δηλαδή τραβήχτηκαν το πρωινό της 21ης Απριλίου και επίσης υπηρξε επικοινωνία και με δεύτερο εργαζόμενο ο οποίος επιβεβαίωσε ότι είδε κι εκείνος τα χαρτιά με την ομιλία.

Οι εικόνες δείχνουν την οπτική του Τραμπ για την εξωτερική πολιτική σε μια ομιλία που χαρακτηρίσθηκε ιστορική. Δείχνει επίσης ότι ο Σάιμς ήταν πιο κοντά απ’ όσο φανταζόταν κανείς στον σχεδιασμό της ομιλίας του Τραμπ.

Σημειώνεται ότι ο Τζέικομπ Χέιλμπερν, ο αρχισυντάκτης του περιοδικού του think tank έγραψε στο Politico λίγο μετά την εκφώνηση της ομιλίας ότι δεν γνώριζε τι περιείχε. «Ήμουν περίεργος να δω τι θα έλεγε στ’ αλήθεια ο Τραμπ», είχε γράψει.

Το Daily Beast τονίζει ότι δεν είναι ασυνήθιστο για έναν επικεφαλής think tank να έχει εικόνα μιας ομιλίας που θα εκφωνηθεί στον χώρο του. Όμως, η πρόσβαση του Σάιμς στην ομιλία, δείχνει ότι το πρόσωπο που ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε αποκαλέσει κάποτε «φίλο και σύντροφο», είχε δει την ομιλία από τα… γεννοφάσκια τη. Μια ομιλία που ήταν το περίγραμμα της εξωτερικής πολιτικής που θα ακολουθούσε ο υποψήφιος Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα κάθε προσπάθεια των Δημοκρατικών να ελέγξουν τον Σάιμς έχει πέσει στο κενό.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του think tank, ρωτήθηκε για το θέμα και του επιδείχθηκαν και οι φωτογραφίες αλλά αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο, σημειώνει το Daily Beast.

Το ίδιο και ο Σάιμς που δεν απάντησε καν. Οι φωτογραφίες δείχνουν ότι έγιναν σημαντικές αλλαγές στην ομιλία αν συγκρίνει κανείς τα χαρτιά στις φωτογραφίες με όσα είπε τελικά ο Τραμπ.

Η ομιλία που εκφώνησε ο Τραμπ στις 27 Απριλίου έγινε πιο επιθετική προς παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ και σαφώς πιο φιλική προς την Ρωσία του Πούτιν.

πηγή: The Daily Beast