Η Ρωσία χρησιμοποιεί ως κατασκόπους στις Σκανδιναβικές χώρες υπαλλήλους των πρεσβειών της που έχουν σχέσεις με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, αποκαλύπτει έρευνα που πραγματοποίησαν σκανδιναβικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Σε ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε σήμερα, τα τέσσερα τηλεοπτικά δίκτυα, το σουηδικό SVT, το νορβηγικό NRK, το δανέζικο DR και το φιλανδικό Yle, κατονόμασαν συνολικά 38 υπόπτους υπαλλήλους των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι όπως αναφέρεται φέρονται να έχουν εργασθεί υπό διπλωματική κάλυψη στις ρωσικές πρεσβείες στην Στοκχόλμη, την Κοπεγχάγη και το Όσλο αυτά τα χρόνια. Δεκαεπτά εξ αυτών παραμένουν ενεργοί στις χώρες αυτές, σύμφωνα με ρεπορτάζ.

«Οι πρεσβείες της Ρωσίας στις σκανδιναβικές χώρες χρησιμοποιούνται ως σταθμοί κατασκόπων που είναι επανδρωμένοι με επαγγελματίες αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο DR.

Σύμφωνα με τα εν λόγω μέσα ενημέρωσης, τα 38 ονόματα επιβεβαιώθηκαν από τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες.

