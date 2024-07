Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Η μεγάλη της Secret Service σχολή – Μέλος της ασφάλειάς του δεν έβρισκε ούτε τη θήκη του όπλου της

Παρά το γεγονός ότι ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εκθείασε τις μυστικές υπηρεσίες για τον τρόπο που κινήθηκαν και έσωσαν τη ζωή του μετά την απόπειρα δολοφονίας του, οι εικόνες και τα βίντεο που βλέπουν το φως κάνουν πολλούς να αμφιβάλλουν για την επάρκεια και τον επαγγελματισμό τους.

Τα φώτα έχει τραβήξει μια γυναίκα μέλος των μυστικών υπηρεσιών η οποία την ώρα της κρίσης εκτός του ότι δεν έκανε αυτό που προβλέπεται δηλαδή να μπει μπροστά στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να τον προστατεύσει, αλλά έσκυψε να μην φάει καμία σφαίρα στη συνέχεια φαινόταν πανικόβλητη όπως φάνηκε από τις κινήσεις της αφού δεν κατάφερνε ούτε να βρει την θήκη του όπλου της…

Τα social media έχουν κατακλυστεί από τις «στιγμές» με πρωταγωνίστρια τη συγκεκριμένη η οποία δεν χρειάζεται να είναι κανείς μάντης για να πει ότι δεν θα μακροημερεύσει στις μυστικές υπηρεσίες για τις οποίες ούτως ή άλλως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε ότι ετοιμάζεται αναδιάρθρωση.

Γενικότερα οι αντιδράσεις των μελών των μυστικών υπηρεσιών δεν έμοιαζαν καθόλου όχι με όσα βλέπουμε στις ταινίες αλλά με όσα έχουν καταγραφεί στην ιστορία όπως για παράδειγμα η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Προέδρου των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981.

Thoughts? Does she look like a professional? pic.twitter.com/Wl5zzWenGQ