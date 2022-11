«Λυπηρό» χαρακτηρίζει το περιστατικό με την απαγόρευση εισόδου του Απόστολου Τζιτζικώστα στην Τουρκία ο εισηγητής του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, Νάτσο Σάντσες Αμόρ.

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος ζητά διευκρινίσεις για την ακραία τουρκική πρόκληση με τον Απόστολο Τζιτζικώστα, λέγοντας ότι «είναι ιδιαίτερα ατυχές» το περιστατικό και τονίζει ότι «η Επιτροπή των Περιφερειών κάνει εξαιρετική δουλειά στο να διατηρεί τα κανάλια ανοιχτά σε τοπικό επίπεδο στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας».

«Η Επιτροπή των Περιφερειών κάνει εξαιρετική δουλειά στο να διατηρεί τα κανάλια ανοιχτά σε τοπικό επίπεδο στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας», γράφει στο Twitter ο Νάτσο Σάντσες Αμόρ και προσθέτει:

The @EU_CoR is doing a great job in keeping channels open at local level in 🇪🇺🇹🇷 relations. That's why it's particularly unfortunate the regrettable incident affecting Vice-pres. @tzitzikostas who was travelling to #Izmir to co-chair the #ARLEM plenary. This needs to be clarified pic.twitter.com/gME4siNcwt