Apple: Ξεκίνησε η παρουσίαση του νέου IPhone 17 – Πόσο θα κοστίζει και πότε θα κυκλοφορήσει στην αγορά

Η Apple συνεχίζει να καινοτομεί και είναι έτοιμη να παρουσιάσει πλέον και επίσημα τη σειρά iPhone 17 στο μεγάλο ετήσιο event της με τίτλο “Awe‑Dropping” σήμερα Τρίτη (09.09.2025).

Τον βασικό πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την παρουσίαση θα έχει το ολοκαίνουργιο iPhone 17 Air, με την Apple να κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα λεπτότερα και πιο ελαφριά smartphones στην ιστορία της.

Οι παραγγελίες για τα νέα μοντέλα iPhone της Apple θα ξεκινήσουν την επόμενη Παρασκευή, δηλαδή στις 12 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμα στα καταστήματα από την 19η Σεπτεμβρίου 2025.

Η νέα σειρά περιλαμβάνει τα εξής μοντέλα:

  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone 17 Air

Το iPhone 17 Air είναι αυτό που ξεχωρίζει με πάχος μόλις 5,5 χιλιοστά, φέρνοντας νέο σχεδιασμό, νέα μπαταρία τύπου silicon-carbon, αλλά και ορισμένες θυσίες όπως η αφαίρεση του κάτω ηχείου και περιορισμένη διάρκεια ζωής στη μπαταρία (έως 1.000 κύκλους φόρτισης).

Τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά – Τι νέο φέρνει η σειρά iPhone 17

  • Επεξεργαστές: A19 και A19 Pro
  • Οθόνες: ProMotion OLED έως 120 Hz
  • Κάμερες: 48MP κύρια και 24MP selfie
  • Σύνδεση: USB‑C
  • iOS 19 προεγκατεστημένο
  • Νέο design και μειωμένο βάρος
  • Σειρά Air: πιο λεπτό iPhone στην ιστορία, με επαναστατική μπαταρία silicon‑carbon

Διαθεσιμότητα και Τιμές

Η κυκλοφορία της νέας σειράς θα ξεκινήσει με προπαραγγελίες στις 12 Σεπτεμβρίου και αποστολές στις 19 Σεπτεμβρίου.

  • Τιμή βάσης iPhone 17: ~899 €
  • Τιμή Pro Max: έως 1.300 €

Οι τιμές αναμένεται να είναι παρόμοιες ή ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με το iPhone 16, ανάλογα με την αγορά.

Παρουσίαση σήμερα στις 20:00

Η παρουσίαση ξεκίνησε ζωντανά στις 20:00 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ:

Η Apple θα παρουσιάσει όλα τα μοντέλα δίνοντας όλες τις νέες πληροφορίες που χρειαζόμαστε. 

