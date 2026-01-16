Συμβαίνει τώρα:
Τεχνολογία

Επανήλθε το X, χιλιάδες αναφορές για προβλήματα

Χιλιάδες χρήστες ανέφεραν προβλήματα στη λειτουργία του και ότι δεν μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα
Ανανεώθηκε πριν 30 λεπτά
REUTERS
REUTERS/File Photo

Προβλήματα στη λειτουργία του Χ (πρώην Twitter) καταγράφηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 16.01.2026 με χιλιάδες χρήστες να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα. Η λειτουργία του επανήλθε μετά από σχεδόν μία ώρα. 

Όπως αναφέρουν χρήστες από όλο τον κόσμο, μεταξύ αυτών και από την Ελλάδα, στο Downdetector, δεν έχουν πρόσβαση στο X (πρώην Twitter), τόσο στη φόρτωση του περιεχομένου όσο και στην αποστολή μηνυμάτων.

Aναφορές προέρχονται ακόμα από Αγγλία, ΗΠΑ, Κολομβία, Μεξικό, Μαλαισία, Τουρκία και πολλές ακόμα ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση από την εταιρεία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τεχνολογία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
144
134
110
92
71
Τεχνολογία: Περισσότερα άρθρα
Call of Duty: Πωλήσεις που ζαλίζουν – Ο πρόωρα χαμένος Βινς Ζαμπέλα δημιούργησε ένα από τα πιο πετυχημένα videogames στην ιστορία
Ο πρόωρος χαμός του δημιουργού του Call of Duty Βινς Ζαμπέλα προκάλεσε σοκ σε εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο - Τα συνολικά έσοδα έχουν ξεπεράσει τα 35 δισεκατομμύρια δολάρια
Call of Duty
Έπεσε ξανά Cloudflare: Τεράστια προβλήματα σε δεκάδες sites – Εκτός λειτουργίας Canva και Downdetector
Λίγες ώρες μετά, οι τεχνικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το πρόβλημα και ξεκίνησαν τις διαδικασίες αποκατάστασης - «Δεν πρόκειται για επίθεση» διευκρινίζει ο διευθυντής τεχνολογίας της υπηρεσίας
Τα γραφείο της Cloudflare στο Σαν Φρανσίσκο
Newsit logo
Newsit logo