Επανήλθε το X, χιλιάδες αναφορές για προβλήματα

Προβλήματα στη λειτουργία του Χ (πρώην Twitter) καταγράφηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 16.01.2026 με χιλιάδες χρήστες να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα. Η λειτουργία του επανήλθε μετά από σχεδόν μία ώρα.

Όπως αναφέρουν χρήστες από όλο τον κόσμο, μεταξύ αυτών και από την Ελλάδα, στο Downdetector, δεν έχουν πρόσβαση στο X (πρώην Twitter), τόσο στη φόρτωση του περιεχομένου όσο και στην αποστολή μηνυμάτων.

Aναφορές προέρχονται ακόμα από Αγγλία, ΗΠΑ, Κολομβία, Μεξικό, Μαλαισία, Τουρκία και πολλές ακόμα ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση από την εταιρεία.