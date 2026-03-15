Αραγτσί: Άριστη η υγεία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ – Κλειστά μόνο για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους τα Στενά του Ορμούζ

Τη διαβεβαίωση πως ο νέος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ζωντανός και «ετοιμοπόλεμος» για τη διακυβέρνηση της χώρας του, έδωσε ο Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξη του στο Al-Araby Al-Jadeed.

Λίγες ώρες μετά την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ στις φήμες για το ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε κάποιον ισραηλινό – αμερικανικό βομβαρδισμό, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ξεκαθάρισε πως η υγεία του είναι σε άριστη κατάσταση και διαχειρίζεται πλήρως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο που μπήκε στην 3η του εβδομάδα. Ο Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε πως το Ιράν δεν έχει επιτεθεί σε κατοικημένες περιοχές αλλά σε βάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ.

Άφησε υπόνοιες πως το Ισραήλ κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου ώστε να υπονομευτούν οι σχέσεις τους με το Ιράν.

Ταυτόχρονα έστειλε σαφές μήνυμα σε Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου πως αν οι ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν βρεθούν στον στόχο των επιθέσεων, τότε η Τεχεράνη θα χτυπήσει εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στη Μέση Ανατολή.

Σχετικά με το τέλος του πολέμου, διαβεβαίωσε πως θα εξαρτηθεί από τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν αλλά και με την καταβολή αποζημίωσης. Τόνισε πως το Ιράν χαιρετίζει οποιαδήποτε πρωτοβουλία οδηγήσει σε ένα δίκαιο τέλος.

Διευκρίνισε μάλιστα πως θα ήταν ανεπανόρθωτο λάθος η κατάληψη του νησιού Χαργκ.

Σχετικά με το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε πως παραμένουν ανοιχτά για όλους αλλά όχι για τα αμερικανικά πλοία και τους συμμάχους τους.

Στο τέλος έδωσε το μήνυμα πως το Ιράν βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ομάν και τις γειτονικές χώρες.