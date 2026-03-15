Κόσμος

Προκαλεί ξανά ο Τραμπ: «Ίσως βομβαρδίσουμε μερικές φορές ακόμη το νησί Χαργκ για πλάκα»

Απέρριψε το ενδεχόμενο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος εξηγώντας πως οι όροι δεν είναι ακόμη αρκετά καλοί
REUTERS/Kevin Lamarque

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με Ισραήλ και ΗΠΑ να στοχεύουν σε κάθε στρατιωτική δύναμη του Ιράν και την Τεχεράνη να απαντά με πλήγματα κατά των χωρών του Κόλπου και του Τελ Αβίβ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί και απειλεί ξανά πως θα βομβαρδίσει το νησί Χαργκ, αυτή τη φορά για πλάκα.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο NBC News το Σάββατο (14.03.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο στρατός των ΗΠΑ ίσως βομβαρδίσει μερικές φορές ακόμη το νησί Χαργκ, την «καρδιά» του πετρελαίου του Ιράν, αλλά αυτή τη φορά θέλοντας να κάνει «πλάκα».

Απέρριψε το ενδεχόμενο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με τα αμερικανοϊσραηλινά αεροπορικά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου διότι «οι όροι δεν είναι αρκετά καλοί ακόμη».

Για το νησί Χαργκ, -ήδη βομβαρδίστηκε από αμερικανικές δυνάμεις που χτύπησαν στρατιωτικές δυνάμεις και όχι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις- τόνισε πως κατεδαφίστηκε πλήρως.

Είπε ακόμη πως δεν είναι σαφές αν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν ποντίσει νάρκες τα Στενά του Ορμούζ ακόμη. Οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει ήδη ναρκοθετικά – ιρανικά πλοία στην περιοχή.

Δήλωσε επίσης ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ μπορεί να μην βρίσκεται στη ζωή και ζήτησε, στην περίπτωση που είναι ζωντανός, να παραδοθεί άμεσα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
72
71
53
33
32
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Χεζμπολάχ και Ιράν βομβαρδίζουν το Ισραήλ, εκρήξεις και καπνοί στη Βηρυτό: «Θα σκοτώσουμε τον Νετανιάχου» ορκίζεται η Τεχεράνη
Συνεχείς οι αναχαιτίσεις ιρανικών drones και πυραύλων στις χώρες του Κόλπου - Συνεχίζεται το θρίλερ με τα Στενά του Ορμούζ - ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ αρνούνται να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου
Εκρήξεις στη Βηρυτό 5
ΗΠΑ και Ιράν δεν «θάβουν το τσεκούρι του πολέμου» και βάζουν στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ
Η Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα που δεν εμφανίστηκε «ζεστή» για να στείλει πολεμικά πλοία στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ για να ακολουθήσει η Γαλλία το βράδυ του Σαββάτου, η οποία είπε ένα ηχηρό «όχι»
Λίβανος
8
Τραμπ: Νέα έκκληση για διεθνή αποστολή πλοίων στα Στενά του Ορμούζ για να μείνουν ανοιχτά
«Αυτό θα έπρεπε να ήταν πάντα μια ομαδική προσπάθεια, και τώρα θα είναι — Θα ενώσει τον κόσμο προς την αρμονία, την ασφάλεια και την αιώνια ειρήνη!» γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ 5
Newsit logo
Newsit logo