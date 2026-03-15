Προκαλεί ξανά ο Τραμπ: «Ίσως βομβαρδίσουμε μερικές φορές ακόμη το νησί Χαργκ για πλάκα»

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με Ισραήλ και ΗΠΑ να στοχεύουν σε κάθε στρατιωτική δύναμη του Ιράν και την Τεχεράνη να απαντά με πλήγματα κατά των χωρών του Κόλπου και του Τελ Αβίβ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί και απειλεί ξανά πως θα βομβαρδίσει το νησί Χαργκ, αυτή τη φορά για πλάκα.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο NBC News το Σάββατο (14.03.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο στρατός των ΗΠΑ ίσως βομβαρδίσει μερικές φορές ακόμη το νησί Χαργκ, την «καρδιά» του πετρελαίου του Ιράν, αλλά αυτή τη φορά θέλοντας να κάνει «πλάκα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απέρριψε το ενδεχόμενο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με τα αμερικανοϊσραηλινά αεροπορικά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου διότι «οι όροι δεν είναι αρκετά καλοί ακόμη».

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Για το νησί Χαργκ, -ήδη βομβαρδίστηκε από αμερικανικές δυνάμεις που χτύπησαν στρατιωτικές δυνάμεις και όχι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις- τόνισε πως κατεδαφίστηκε πλήρως.

Είπε ακόμη πως δεν είναι σαφές αν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν ποντίσει νάρκες τα Στενά του Ορμούζ ακόμη. Οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει ήδη ναρκοθετικά – ιρανικά πλοία στην περιοχή.

Δήλωσε επίσης ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ μπορεί να μην βρίσκεται στη ζωή και ζήτησε, στην περίπτωση που είναι ζωντανός, να παραδοθεί άμεσα.