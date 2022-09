Στην σύλληψη ενός άνδρα που αποπειράθηκε να δολοφονήσει την αντιπρόεδρο της Αργεντινής Κριστίνα Κίρσνερ που επέστρεφε στο σπίτι της προχώρησαν οι αρχές, ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφάλειας Ανίμπαλ Φερνάντες.

Αρκετά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν την εικόνα του προσώπου αυτού καθώς σημάδευε στο κεφάλι την πρώην πρόεδρο Κίρσνερ καθώς η νυν αντιπρόεδρος έβγαινε από το αυτοκίνητο που τη μετέφερε στο σπίτι της. «Τώρα το συμβάν θα αναλυθεί από το προσωπικό της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της αστυνομίας», θα εξεταστούν «τα δακτυλικά αποτυπώματα και οι διαθέσεις αυτού του προσώπου», είπε ο υπουργός Φερνάντες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οπως έγινε γνωστό ο άνδρας που προσπάθησε να δολοφονήσει την αντιπρόεδρο της χώρας είναι 35χρονος Βραζιλιάνος Φερνάντο Αντρες Σαμπάγκ Μοντιέλ με τα κίνητρα της πράξης να παραμένουν άγνωστα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🛰 | 🇦🇷》#Argentina — #BREAKING — The moment Brazilian national Fernando Andrés Sabag Montiel attempted to assassinate Argentina’s left-wing Vice President #CristinaKirchner is captured on camera from a different camera angles



— Luckily the gun jammed.

— 🎥 Below pic.twitter.com/XLsF6CtTwe