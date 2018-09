Το ένα είχε πρωταγωνιστή τον Μπιλ Κλίντον ο οποίος εκτέθηκε για ακόμα μια φορά αφού την κοίταζε σαν ξερολούκουμο. Το δεύτερο είχε πρωταγωνιστή τον επίσκοπο Τσαρλς που τέλεσε την κηδεία και δεν έδειξε καθόλου «Respect» στη νεαρή τραγουδίστρια αφού της χούφτωσε στην κυριολεξία το στήθος.

Η απόγνωση της Αριάνα Γκράντε ήταν εμφανής. Ο ίδιος, μετά τον σάλο που ξέσπασε με το twitter να παίρνει φωτιά με το hashtag #RespectArianna είπε: «Ίσως να υπερέβην τα εσκαμμένα. Δεν είχα καμία πρόθεση και δεν έχω γενικά καμία πρόθεση να αγγίξω το στήθος κάποιας κοπέλας. Δεν ξέρω πως συνέβη. Απλά, έβαλα το χέρι μου στη μέση της. Ίσως να έγινα πιο διαχυτικός από όσο έπρεπε και ζητώ συγγνώμη για αυτό. Το μόνο που δεν ήθελα να συμβεί ήταν να αποπροσανατολιστεί η ιερά τελετή της κηδείας. Διδάσκω την αγάπη και ζήτησα από όλο τον κόσμο εκείνη την ημέρα να αγκαλιαστεί».

#RespectAriana Il prete si è scusato dicendo "Non avevo intenzione di toccarle il seno, FORSE ho superato il confine, sono stato troppo amichevole". Ma dillo che sei un pervertito e non sei riuscito a resistere dalla voglia di palpare il più possibile. Non pararti il culo. pic.twitter.com/MJxBjDCVTl

