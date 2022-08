Ο Τζο Μπάιντεν βρέθηκε αρνητικός στον κορονοϊό, όπως ενημερώνει ο γιατρός του Κέβιν Ο’Κόνορ και γνωστοποιεί ο Λευκός Οίκος.

Κατά τον γιατρό του Τζο Μπάιντεν, ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να αισθάνεται πολύ καλά, αλλά υποβάλλεται σε τακτικούς ελέγχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι σήμερα βρέθηκε αρνητικός στον κορονοϊό. Όμως – πάντα κατά τον κ. Ο’Κόνορ – ο ένοικος του Λευκού Οίκου θα εξακολουθήσει να τηρεί τα αυστηρά μέτρα απομόνωσης, εν αναμονή ενός δεύτερου τεστ.

This morning, President Biden tested negative for COVID-19. An update from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President. pic.twitter.com/TvJnuhCJTI