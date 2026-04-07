Artemis II: Η αμήχανη ενός λεπτού σιωπή κατά την συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τους αστροναύτες

Κανείς δεν ξέρει τι να πει. Τα λέει όλα η σιωπή....
Το πλήρωμα του Artemis II / NASA TV/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Το τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ με το πλήρωμα του Artemis II το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας (06/04/26) φάνηκε να κάνει κοιλιά όταν ούτε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ούτε οι τέσσερις αστροναύτες μίλησαν για ένα ολόκληρο λεπτό.

Η «αμήχανη» στιγμή, όπως περιγράφεται από τους χρήστες των social media, έχει γίνει viral, με ορισμένους επικριτές να λένε ότι οι αστροναύτες δεν είχαν τίποτα να πουν ως απάντηση στα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι τέσσερις αστροναύτες που έγραψαν ιστορία – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen – βρέθηκαν πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άνθρωπο την έκτη ημέρα της αποστολής τους, 248.655 μίλια μακριά από τον πλανήτη μας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει ότι θα μιλούσε «LIVE» με τους αστροναύτες του Artemis II. Το πλήρωμα εμφανίστηκε χαμογελαστό κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους με τον Τραμπ, ο οποίος τους συνεχάρη και τους ρώτησε, μεταξύ άλλων, πώς ήταν όταν έχασαν την επικοινωνία με την υπόλοιπη ανθρωπότητα.

Ο διαχειριστής της NASA Jared Isaacman, ο οποίος βρίσκεται στο Χιούστον, περιέγραψε τη συνομιλία ως «πολύ ωραία».

Πριν από την «ενός λεπτού σιγή», ο πρόεδρος είχε συγχαρεί το πλήρωμα των τεσσάρων ατόμων, λέγοντας ότι είχε μιλήσει με τον Καναδό πρώην παίκτη χόκεϋ Γουέιν Γκρέτσκι, τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και «πολλούς άλλους φίλους» στον Καναδά που ήταν περήφανοι για τον Τζέρεμι Χάνσεν.

 

«Έχεις πολύ θάρρος κάνοντας αυτό που κάνεις, πολλή γενναιότητα και είσαι ιδιοφυΐα. Είναι πολύ, πολύ περήφανοι για σένα», είπε ο Τραμπ.

Όμως στη συνέχεια το πλήρωμα και ο πρόεδρος έμειναν σιωπηλοί για ένα λεπτό, προτού οι αστροναύτες ζητήσουν «έναν γρήγορο έλεγχο επικοινωνίας» για να ελέγξουν ότι ο Τραμπ ήταν ακόμα στη γραμμή. Ο πρόεδρος είπε, «Είμαι, ναι», προκαλώντας γέλια από την αίθουσα ελέγχου.

Ο Τραμπ το έριξε στην «καθυστέρηση 9 δευτερολέπτων» από τη Γη στο διάστημα. «Ναι, νομίζω ότι μπορεί να μας έκοψαν. Είναι μεγάλη απόσταση […], η υποδοχή ήταν εξαιρετική», είπε ο πρόεδρος.

