Κίνα: Διάσημος σκύλος μπλόγκερ με 1,5 εκατομμύρια followers κλάπηκε, πουλήθηκε και φαγώθηκε σε εστιατόριο

Η ιστορία ενός διάσημου σκύλου στην Κίνα έχει προκαλέσει οργή, θλίψη και έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο σκύλος, που είχε γίνει γνωστός μέσα από τα ταξίδια του με τον ιδιοκτήτη του, εξαφανίστηκε ξαφνικά και λίγες ημέρες αργότερα αποκαλύφθηκε μια εξέλιξη που συγκλόνισε χιλιάδες ανθρώπους.

Ο σκύλος στην Κίνα λεγόταν Chutou, ήταν ένα Border Collie οκτώ ετών και είχε αποκτήσει περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο ακολούθους στα social media. Μαζί με τον ιδιοκτήτη του, τον ταξιδιωτικό blogger Γκούο, είχαν εξερευνήσει βουνά, ερήμους και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, κατακτώντας τις καρδιές εκατομμυρίων χρηστών.

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Ο Chutou εξαφανίστηκε στις 11 Μαΐου, όταν ο Γκούο βρισκόταν σε ταξίδι στη Γεωργία. Ο αγαπημένος του τετράποδος φίλος είχε μείνει στο σπίτι με τους γονείς του. Όταν ο πατέρας του διαπίστωσε ότι ο σκύλος είχε χαθεί από το αγρόκτημα της οικογένειας, ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό του.

| A beloved celebrity dog in central China was stolen and slaughtered in May, leaving its owner devastated and sparking renewed debate over the country’s dog meat trade and weak legal protections for pets.



The Border Collie, named Chutou, had amassed more than 1.5 million… pic.twitter.com/lBpMidP5UU — NORTHEAST TODAY (@NortheastToday) June 4, 2026

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν δύο άτομα να απομακρύνουν τον σκύλο με ηλεκτρικό σκούτερ. Μόλις ενημερώθηκε, ο Γκούο διέκοψε αμέσως το ταξίδι του και επέστρεψε στην Κίνα για να αναζητήσει τον Chutou, ελπίζοντας ότι θα τον βρει ζωντανό.

Ύστερα από ημέρες ερευνών, ο blogger εντόπισε τον άνδρα που φέρεται να έκλεψε τον σκύλο και του πρόσφερε 10.000 γουάν για να τον πάρει πίσω. Ο ύποπτος ισχυρίστηκε ότι νόμιζε πως το ζώο ήταν αδέσποτο και ότι τον ακολούθησε μόνο του. Ωστόσο, ο Γκούο απέρριψε τον ισχυρισμό, τονίζοντας ότι ο Chutou φορούσε περιλαίμιο και συσκευή εντοπισμού.

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Λίγο αργότερα ήρθε η αποκάλυψη που τον συνέτριψε. Όπως πληροφορήθηκε, ο Chutou είχε πουληθεί σε εστιατόριο που σερβίρει κρέας σκύλου έναντι μόλις 180 γουάν, περίπου 27 δολαρίων, και είχε ήδη σφαγιαστεί. Όταν ο ιδιοκτήτης προσπάθησε να βρει έστω τα λείψανα ή λίγες τρίχες του αγαπημένου του φίλου, έλαβε μια ψυχρή απάντηση: «Οι τρίχες πετάχτηκαν στα σκουπίδια εδώ και καιρό».

Ακόμη μεγαλύτερη οργή προκάλεσε η στάση του φερόμενου ως δράστη. Σύμφωνα με τον Γκούο, όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά φέρεται να του είπε: «Ο σκύλος είναι νεκρός, σταμάτα να κάνεις φασαρία. Δεν παραβίασα κανέναν νόμο».

Η υπόθεση έφερε ξανά στο προσκήνιο τα κενά της κινεζικής νομοθεσίας, καθώς στη χώρα δεν υπάρχει ειδικός νόμος προστασίας των κατοικίδιων ζώων και τα περισσότερα περιστατικά αντιμετωπίζονται ως απλές αστικές διαφορές.

Η ιστορία του Chutou προκάλεσε τεράστιο κύμα συγκίνησης στο διαδίκτυο και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το εμπόριο κρέατος σκύλων στην Κίνα, αναφέρει το scmp.

Χιλιάδες χρήστες εξέφρασαν τη θλίψη και την οργή τους, με έναν από αυτούς να γράφει χαρακτηριστικά: «Έκλαψα βλέποντας τα παλιά βίντεο του Chutou. Ήταν μια φωτεινή ψυχή γεμάτη ζωή και είχε ένα τόσο τραγικό τέλος. Όσοι τον έκλεψαν, τον σκότωσαν και τον έφαγαν πρέπει να λογοδοτήσουν».