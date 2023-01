Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του ουκρανικού στρατού αναμένει νέα πλήγματα στα βάθη της ρωσικής επικράτειας, αλλά δεν παραδέχθηκε την εμπλοκή της Ουκρανίας σε αυτά.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC πρόβαλε συνέντευξη με τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών, ή – όπως είναι ο επίσημος τίτλος – της Κύριας Διεύθυνσης Κατασκοπείας του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, Κιρίλ Μπουντάνοφ, κατά τη διάρκεια της οποίας ρωτήθηκε για τα πλήγματα σε αεροπορικές βάσεις (τον Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον τρεις παρόμοιες επιθέσεις, η τελευταία στις 26 Δεκεμβρίου), ωστόσο είπε (μιλώντας στα αγγλικά) ότι δεν μπορεί να απαντήσει σ’ αυτό το ερώτημα παρά μόνο μετά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Παρόλα αυτά, αμέσως μετά τη δήλωσή του αυτή, ο Μπουντάνοφ είπε ότι «είμαι πολύ χαρούμενος» με αυτά τα γεγονότα. Στο ερώτημα, αν κάτι τέτοιο θα συμβεί και στο μέλλον, απάντησε λέγοντας «Ναι, νομίζω».

Η δημοσιογράφος τον ρώτησε στη συνέχεια διερευνητικά: «Στα βάθη της επικράτειας της Ρωσίας;» «Όλο και πιο βαθιά, πιο βαθιά» απάντησε ο Μπουντάνοφ.

Μάλιστα σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Μπουντάνοφ πρόσθεσε πως περιμένει οι μάχες να γίνουν «καυτές» τον Μάρτιο, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά μεγάλη Ουκρανική αντεπίθεση την άνοιξη.

«Θα πρόκειται για την απελευθέρωση νέων περιοχών και την δρομολόγηση της τελικής ήττας της Ρωσικής Ομοσπονδίας» πρόσθεσε.

