«Ο δρόμος είναι ανοιχτός…όλα λειτουργούν πλέον στην πόλη και στη Συρία». Σε μια επίδειξη νίκης, με φόντο ερείπια, κτίρια με τρύπες από όλμους, περνώντας πλάι από αμάχους που αποχωρούσαν από τον ανταρτοκρατούμενο θύλακα, ο Σύρος πρόεδρος λέει στο ερασιτεχνικό βίντεο, με κάμερα μέσα στο αυτοκίνητο, ότι είναι πλέον πιο εύκολο να ταξιδεύεις σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Άσαντ ακόμη… περιγράφει το δρόμο που μέχρι πρόσφατα ήταν κλειστός από πυρά ελεύθερων σκοπευτών.

«Όταν βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να επιστρέφουν στο κράτος, επιβεβαιώνει αυτό που λέμε: αυτοί οι άνθρωποι θέλουν το κράτος, το κράτος είναι η μητέρα και ο πατέρας όλων», τονίζει οδηγώντας προς τον θύλακα από τα ανατολικά, κατεύθυνση από την οποία ξεκίνησε πριν ένα μήνα η επιθετική εκστρατεία του συριακού στρατού για την ανακατάληψη του θύλακα.

Η μακροπρόθεσμη πρόκληση της Συρίας θα είναι η «επανένταξη» των παιδιών που μεγάλωσαν υπό την εξουσία των ανταρτών, σημειώνει ο Άσαντ. «Αυτή η γενιά έζησε πέντε χρόνια με σκοτεινές σκέψεις και με στοιχεία που μοιάζουν με μέρες του Μεσαίωνα», είπε.

Χρειάζεται να επανέλθουν «στο σωστό δρόμο». Η χαμένη τους εκπαίδευση ήταν το τίμημα του πολέμου. «Δεν μπορεί να αποφευχθεί με κάθε τρόπο».

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής ο Άσαντ αναφέρεται στην αυξανόμενη δύναμη των κυβερνητικών δυνάμεων.

