Ashab Al Yamim: Το νέο τρομοκρατικό δίκτυο που εμφανίστηκε ξαφνικά στην Ευρώπη και χτυπά συναγωγές – Σκιές Χεζμπολάχ και Φρουρών της Επανάστασης

Μια άγνωστη μέχρι σήμερα τρομοκρατική οργάνωση που αυτοαποκαλείται Ashab Al Yamim ανέλαβε την ευθύνη για δύο επιθέσεις εναντίον εβραϊκών ιδρυμάτων στην Ευρώπη μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, προκαλώντας ανησυχία στις αρχές ασφαλείας και εγείροντας ερωτήματα για πιθανές διασυνδέσεις με φιλοϊρανικά δίκτυα.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα (09.03.2026), όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός σε συναγωγή στη Λιέγη του Βελγίου και ακολούθησε η εμπρηστική επίθεση σε συναγωγή στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας την Πέμπτη (12.03.2026). Δύο επιθέσεις σε συναγωγές στην Ευρώπη την ίδια εβδομάδα. Η ομάδα δεν δεν υπήρχε πριν από αυτή την εβδομάδα και δεν έχει δικά της κανάλια στο Telegram ή στα social media. Συνήθως, τέτοιες ομάδες δημιουργούν κανάλια αμέσως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρόλα αυτά, βίντεο από τις επιθέσεις κυκλοφόρησαν γρήγορα σε κανάλια Telegram που συνδέονται με τον λεγόμενο «σιιτικό άξονα», όπως δίκτυα που σχετίζονται με τη Χεζμπολάχ ή τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC). Το γεγονός αυτό ενισχύει τις υποψίες ότι η Ashab Al Yamim μπορεί να συνδέεται με οργανώσεις της Τεχεράνης.

Το όνομα και το σύμβολο της οργάνωσης

Η ονομασία Ashab Al Yamim μεταφράζεται ως «Σύντροφοι τoυ Δικαίου» ή «Άνθρωποι του Δικαίου», σύμφωνα με την Jerusalem Post. Ο Ohad Merlin, ερευνητής στο περιφερειακό πρόγραμμα του MIND Israel, εξήγησε στην Jerusalem Post ότι το Κοράνι χρησιμοποιεί συχνά τους όρους.

A group calling itself “The Islamic Movement of the Companions of the Right” appears to claim responsibility for a bombing on a synagogue in Liege, Belgium on Monday.

—

My initial impression is that the logo is a near carbon copy of terrorist groups associated with the… pic.twitter.com/oowi7J3uIK March 11, 2026

Το λογότυπο της οργάνωσης απεικονίζει ένα υψωμένο χέρι που κρατά ένα τουφέκι στραμμένο προς τα δεξιά, με φόντο την υδρόγειο. Το σύμβολο αυτό θυμίζει έντονα τα εμβλήματα πολλών φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων, όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η Kataib Hezbollah στο Ιράκ και οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν, τα οποία επίσης χρησιμοποιούν εικόνες όπλων και υψωμένων χεριών πάνω σε παγκόσμιο χάρτη.

Υπάρχει ωστόσο μια σημαντική διαφορά: στο λογότυπο της Ashab Al Yamim εμφανίζεται συγκεκριμένο μοντέλο όπλου, το τουφέκι Dragunov, ένα σοβιετικής κατασκευής ημιαυτόματο ελεύθερου σκοπευτή. Το όπλο αυτό είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε ορισμένες οργανώσεις της Μέσης Ανατολής, αλλά πολύ πιο σπάνιο στην Ευρώπη. Οι περισσότερες οργανώσεις του «άξονα αντίστασης» χρησιμοποιούν στο λογότυπό τους πιο αφηρημένες εκδοχές του τουφεκίου AK-47.

Μετά την επίθεση στη Λιέγη, η οργάνωση δημοσίευσε ανακοίνωση στην οποία περιλαμβάνονταν αποσπάσματα από το Κοράνι και κάλεσμα για τζιχάντ.

The Islamic Movement of the Companions of the Right, has claimed an attack against a statement in the city of Rotterdam on Friday morning.



This is the third attack claimed by the group against Jewish institutions or sites in Europe this week.

—

There are reports of an arson… pic.twitter.com/EW8ut9RUoK — Joe Truzman (@JoeTruzman) March 13, 2026

Η χρήση θρησκευτικών αναφορών και αποσπασμάτων από το Κοράνι είναι συνηθισμένη στις ανακοινώσεις ισλαμιστικών οργανώσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, η συγκεκριμένη ανακοίνωση παρουσιάζει ορισμένες ασυνήθιστες λεπτομέρειες.

Το ενδεχόμενο ιρανικής εμπλοκής

Οι υποψίες για πιθανή εμπλοκή του Ιράν δεν είναι αβάσιμες, καθώς η Τεχεράνη έχει στο παρελθόν χρησιμοποιήσει οργανώσεις-βιτρίνα για επιθέσεις εναντίον στόχων στο εξωτερικό.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η βομβιστική επίθεση στο εβραϊκό κοινοτικό κέντρο AMIA στο Μπουένος Άιρες το 1994, από την οποία σκοτώθηκαν 85 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 300. Δικαστήριο της Αργεντινής αποφάνθηκε το 2024 ότι η επίθεση οργανώθηκε από το Ιράν και εκτελέστηκε από τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με ειδικούς, αυτές οι οργανώσεις – βιτρίνες εμφανίζονται ξαφνικά και εξαφανίζονται μετά την πραγματοποίηση μιας επίθεσης.

Ένα ακόμη παράξενο στοιχείο είναι ότι τα βίντεο των επιθέσεων, αν και έχουν απειλητική μουσική και τη συνηθισμένη αισθητική προπαγάνδας, είναι λιγότερο βίαια από τα αντίστοιχα που δημοσιεύουν οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ ή η Χαμάς.