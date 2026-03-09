Κόσμος

Βέλγιο: Έκρηξη σε συναγωγή στη Λιέγη, δεν υπάρχουν τραυματίες

Τα μπροστινά τζάμια της συναγωγής που βρίσκεται στη Λιέγη του Βελγίου έσπασαν
Βέλγιο
REUTERS/Johanna Geron/File Photo

Μια συναγωγή υπέστη ζημιές από έκρηξη που σημειώθηκε τη νύχτα στη Λιέγη, στο ανατολικό Βέλγιο, σύμφωνα με την αστυνομία, προσθέτοντας ότι διερευνά τα αίτια της έκρηξης.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την έκρηξη στη συναγωγή, παρά μόνο υλικές ζημιές, αναφέρει σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης της Λιέγης.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 04:00 (τοπική ώρα, 05:00 ώρα Ελλάδας) μπροστά από τη συναγωγή που βρίσκεται στην οδό Λεόν Φρεντερίκ στη Λιέγη. Τα μπροστινά τζάμια του κτιρίου έσπασαν, διευκρίνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης σε ανακοίνωσή του.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει τον χώρο γύρω από τη συναγωγή προκειμένου να διεξαγάγει έρευνα.

Η συναγωγή αυτή κατασκευάστηκε το 1899 και λειτουργεί και ως μουσείο στο οποίο εκτίθενται διάφορα αντικείμενα της εβραϊκής κοινότητας της Λιέγης, σύμφωνα με τον ιστότο

Κόσμος
