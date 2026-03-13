Ρότερνταμ: Συνελήφθησαν 4 ύποπτοι για βομβιστική επίθεση σε συναγωγή – Η κίνηση «ματ» των αρχών

Συναγερμός σήμανε στις ολλανδικές αρχές μια έκρηξη έξω από συναγωγή στο Ρότερτναμ χθες Πέμπτη (12.03.2026), με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο, αφού μάλιστα ξέσπασε και φωτιά.

Το γεγονός ότι προ ολίγων ημερών σημειώθηκε βομβιστική επίθεση σε συναγωγή, έδωσε στις αστυνομικές δυνάμεις του Ρότερνταμ την ιδέα ότι πρόκειται για αντισημιτική ενέργεια, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των επιθέσεων του Ισραήλ στο Ιράν.

Έτσι, δόθηκε εντολή να τεθούν υπό παρακολούθηση, για προληπτικούς λόγους και άλλες συναγωγές στην περιοχή. Αυτή ήταν η κίνηση ματ, αφού οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν ένα ύποπτο όχημα, με αποτέλεσμα να συλληφθούν τέσσερα άτομα.

Πρόκειται για δύο 19χρονους, έναν 18χρονο και έναν 17χρονο, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα (13.02.2026) η ολλανδική αστυνομία, η οποία διευκρίνισε πως «δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι ύποπτοι σχεδίαζαν νέα βομβιστική ή εμπρηστική επίθεση και σε άλλη συναγωγή».

Οι αρχές αναφέρουν ότι ξεκινούν «ευρείας κλίμακας έρευνα για αυτό το σοβαρό περιστατικό» και απηύθυναν έκκληση σε αυτόπτες μάρτυρες να καταθέσουν.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ολλανδίας, Ντέιβιντ βαν Βέελ δήλωσε «Δεν θα ανεχτούμε τον αντισημιτισμό, τον εκφοβισμό και τη βία. Οι τοπικές αρχές διασφαλίζουν την ασφάλεια των συναγωγών». Παράλληλα, εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς την ολλανδική εβραϊκή κοινότητα, λέγοντας πως «πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς στην Ολλανδία».

Η δήμαρχος του Ρότερνταμ δήλωσε από την πλευρά της ότι η επίθεση προκάλεσε «μεγάλη ανησυχία στους Εβραίους συμπολίτες μας» και ότι «δεν υπάρχει χώρος για αντισημιτισμό, εκφοβισμό, βία ή μίσος προς τις θρησκευτικές κοινότητες στην πόλη μας».