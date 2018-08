Άσβεστο μίσος Τραμπ για Μακέιν! «Μπλόκαρε» ανακοίνωση – φόρο τιμής από τον Λευκό Οίκο

Η σχέση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή δεν ήταν ποτέ καλή. Ο Τζον Μακέιν, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 91 ετών νικημένος από τον καρκίνο, δεν ήθελε τον Ντόναλντ Τραμπ στην κηδεία του. Όχι πως τον ένοιαξε βέβαια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέλεξε να κάνει ένα τυπικό tweet για το θάνατο του ανθρώπου που οι περισσότεροι στις ΗΠΑ αποκαλούν ήρωα και σύμφωνα με τη Washington Post απαγόρευσε στους συνεργάτες του στο Λευκό Οίκο να βγάλουν ανακοίνωση για να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα πολιτικό.

Σύμφωνα με τη Washington Post, οι συνεργάτες του Τραμπ είχαν προετοιμάσει μια ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας πριν από τον θάνατο του Μακέιν, με την οποία ο Λευκός Οίκος θα εξήρε τον βετεράνο του πολέμου του Βιετνάμ για τη θητεία του στις ένοπλες δυνάμεις και την προσφορά του στη Γερουσία.

Όμως ο Τραμπ έδωσε εντολή να μην εκδοθεί η ανακοίνωση, παρά τις εκκλήσεις της εκπροσώπου του, της Σάρα Χάκαμπι Σάντερς και του προσωπάρχη του, Τζον Κέλι. Αντ’ αυτής επέλεξε ένα τυπικό έως… ψυχρό tweet. «Τα πιο βαθιά μου συλλυπητήρια και τον σεβασμό μου στην οικογένεια του γερουσιαστή Τζον Μακέιν. Οι καρδιές μας και οι προσευχές μας είναι μαζί σας!», έγραψε.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018