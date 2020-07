Η φετινή 4η Ιουλίου, η Ημέρα Ανεξαρτησίας για τις ΗΠΑ δεν θα είναι σαν καμία άλλη στο παρελθόν. Γιατί θα γίνει σε μια χώρα «παγωμένη» από την τραγωδία που προκαλεί ο κορονοϊός. Ο μόνο που δεν το… καταλαβαίνει φαίνεται να είναι ο πρόεδρος της, Ντόναλντ Τραμπ…

Τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκε άλλο ένα ρεκόρ στις ΗΠΑ: εντοπίστηκαν, μόνο μέσα σε μια μέρα, 53.069 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 (κορονοϊός), σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν άλλοι 649 θάνατοι. Από την αρχή της πανδημίας, στις ΗΠΑ, τα κρούσματα είναι περισσότερα από 2,7 εκατομμύρια και 128.677 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή εξαιτίας της Covid-19 (ασθένεια που προκαλεί ο κορονοϊός).

Την ώρα που σχεδόν 37 πολιτείες των ΗΠΑ «βλέπουν» τα κρούσματά τους να αυξάνονται δραματικά (μόνο 10.000 εντοπίστηκαν στη Φλόριντα σε μια μέρα) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι τα πολλά κρούσματα είναι αποτέλεσμα των πολλών τεστ. Όχι των μέτρων που ΔΕΝ πήρε η κυβέρνησή του…

«Υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού επειδή τα τεστ είναι τόσα πολλά και τόσο καλά, μακράν περισσότερα και καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό είναι σπουδαίο νέο, αλλά ακόμα καλύτερο είναι ότι οι θάνατοι και ο ρυθμός θανάτων, μειώνονται. Επίσης, νεότεροι άνθρωποι, που μπορούν να γίνουν καλύτερα πιο εύκολα και πιο γρήγορα» έγραψε ο Τραμπ σε tweet του.

There is a rise in Coronavirus cases because our testing is so massive and so good, far bigger and better than any other country. This is great news, but even better news is that death, and the death rate, is DOWN. Also, younger people, who get better much easier and faster!