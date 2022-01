Τραγική κατάληξη είχε ένα 9χρονο κοριτσάκι στην Αυστραλία καθώς πέντε μέρες μετά την εξαφάνισή της βρέθηκε νεκρή μέσα σε ένα βαρέλι. Οι Αρχές έχουν προχωρήσει ήδη στη σύλληψη ενός άνδρα, με κάποια αυστραλιανά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι πρόκειται για τον πατριό της.

Η 9χρονη Charlise Mutten εθεάθη τελευταία φορά την Πέμπτη στα Blue Mountains, ενώ ήταν στην περιοχή γιο διακοπές με την μητέρα της και τον σύντροφό της. Η μητέρα του παιδιού δήλωσε την εξαφάνισή του με αρκετή καθυστέρηση, το πρωί της Παρασκευής.

Μετά από πέντε μέρες ερευνών το πτώμα της 9χρονης εντοπίστηκε σε ένα βαρέλι κοντά στον ποταμό Colo, περίπου μια ώρα απόσταση από την περιοχή όπου εξαφανίστηκε. Το βαρέλι, σύμφωνα με αυστραλιανά ΜΜΕ, έχει μεταφερθεί στο νεκροτομείο του Σίδνεϊ και η ιατροδικαστική έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου της μικρής Charlise Mutten.

Οι αυστραλιανές Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε μία σύλληψη, χωρίς ωστόσο να έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 32χρονου συλληφθέντα. Αυστραλιανά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι πρόκειται για τον σύντροφο της μητέρας της 9χρονης. Βασικά στοιχεία στην εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν τα δεδομένα GPS του 32χρονου, υλικό από κάμερες κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης που συνέλαβαν στον εντοπισμό του βαρελιού, καθώς και το γεγονός ότι αγόρασε 20 κιλά άμμου…

Ο φερόμενος δράστης πιστεύεται ότι έδρασε μόνος του, με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας να δηλώενι ότι υπήρχαν πολλαπλές ασυνέπειες στα όσα είπε ο κατηγορούμενος, αλλά κυρίως στις κινήσεις του μετά την εξαφάνιση του κοριτσιού. «Οι κινήσεις [του] κλιμάκωσαν τον έλεγχό μας… αυτές περιελάμβαναν την αγορά σακουλών άμμου 20 κιλών από ένα κατάστημα υλικών [και] καυσίμων για ένα πλωτό σκάφος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Thank you to all responders for the incredible efforts in the search and investigation for #CharliseMutten in #NSW

Please keep her poor grandma and family in your thoughts and prayers too. pic.twitter.com/kHg4VA07Gc