Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας οικογένειας ομογενών στην έρημο Σίμπσον στα νότια της Αυστραλίας, αφού εγκλωβίστηκαν την περασμένη εβδομάδα με το όχημά τους στις λάσπες, λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων στην περιοχή.

Η επιχείρηση διάσωσης της οικογένειας ομογενών στην Αυστραλία έγινε από αέρος και συγκεκριμένα με τη συνδρομή ελικοπτέρου, το οποίο απογειώθηκε στις 10:00 το πρωί (02:30 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας), αφού το έδαφος δεν επέτρεπε την πρόσβαση επίγειων μέσων στο σημείο.

Τα τέσσερα μέλη της οικογένειας, οι γονείς Orios (Ori) και Lindsey Zavros, με τα δύο μικρά παιδιά τους, Zane και Zoe, είναι καλά στην υγεία τους, αφού οι Αρχές της Αυστραλίας τους παρείχαν προμήθειες για όσο καιρό είχαν κολλήσει στις λάσπες της ερήμου αλλά και ένα δορυφορικό τηλέφωνο για να επικοινωνούν μαζί τους.

Ori, Lindsay, Zane and Zoe touch down in Coober Pedy after being rescued from the Simpson Desert. Looking more like they’ve had a day at the beach and all smiles! ⁦@abcadelaide⁩ ⁦@abcnews⁩ pic.twitter.com/fBncz9UvkX — Gabriella Marchant (@gabby_marchant) November 16, 2021

Η οικογένεια βρισκόταν στην έρημο με ένα ειδικά τροποποιημένο όχημα, το οποίο όμως έμεινε στις λάσπες που είχαν δημιουργηθεί μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή. Ωστόσο μετά το πέρας των βροχών, είχαν να αντιμετωπίσουν και υψηλές θερμοκρασίες της τάξεως των 40 βαθμών.

A WA family could spend weeks stranded in the Simpson Desert after their campervan became bogged north-west of Oodnadatta. They cannot be reached due to flooded roads in the area, but have been dropped a satellite phone. 7NEWS at 5.30pm and 6pm | https://t.co/8ftPfFYTVQ #7NEWS pic.twitter.com/7okX9SbL5U — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) November 13, 2021

«Είμαστε ενθουσιασμένοι… που πρόκειται εν τέλει να τους σώσουν», δήλωσε στο ABC η μητέρα του Ori Zavros, όταν έμαθε για την προσπάθεια διάσωσης.