Αστυνομικοί της Αυστραλίας δεν κατάφεραν να αφοπλίζουν μία… 95χρονη που κρατούσε ένα μαχαίρι και αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τέιζερ εναντίον της, μέσα στον οίκο ευγηρίας που διαμένει.

Η 95χρονη γυναίκα, που υποφέρει από άνοια, πιστεύεται ότι εντοπίστηκε την Τετάρτη να κρατά μαχαίρι μέσα στον οίκο ευγηρίας Yallambee Lodge στην πόλη Κούμα, που βρίσκεται 300 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Η αστυνομία προσπάθησε να την αφοπλίσει προτού χρησιμοποιήσει εναντίον της το τέιζερ.

Τώρα δίνει μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Daily Telegraph.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επεσήμανε ότι ξεκίνησε έρευνα για «σοβαρό περιστατικό», τα συμπεράσματα της οποίας θα εξετάσει ανεξάρτητη αρχή.

The actions of police are tonight under scrutiny over the tasering of a 95-year-old woman in a Cooma nursing home in the Snowy Mountains.



Clare Nowland is in a critical condition in hospital following yesterday's encounter. @em_partridge #9News



MORE: https://t.co/SJYQ8mwNrj pic.twitter.com/dDa0SziFZM