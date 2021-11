Στην αγκαλιά της μανούλας της βρίσκεται πλέον η 4χρονη Cleo Smith, το κοριτσάκι από την Αυστραλία που τα ίχνη του αγνοούνταν για 18 ολόκληρες ημέρες. Η εν λόγω υπόθεση αρπαγής αρχικά ξύπνησε οδυνηρές μνήμες από την προ ετών εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν ΜακΚαν στην Πορτογαλία.

Η υπόθεση όμως της 4χρονης Cleo Smith είχε αίσιο τέλος, καθώς το μεσημέρι της Τρίτης εντοπίστηκε κλειδωμένη σπίτι στο Κάρναρβον της δυτικής Αυστραλίας. Οι αρχές έχουν συλλάβει έναν 36χρονο, ο οποίος – σύμφωνα με αυστραλιανά ΜΜΕ – δεν φέρεται να σχετίζεται με την οικογένεια του παιδιού.

Η εξαφάνιση της μικρής Cleo είχε συγκλονίσει την Αυστραλία και οι αρχές την αναζητούσαν για 18 ολόκληρες μέρες. Το βράδυ της Τρίτης (2/11), υπήρχε μια πληροφορία για ένα ύποπτο αυτοκίνητο στο Κάρναρβον και έτσι οι Αρχές έφτασαν ίχνη του μικρού παιδιού.

Μόλις οι αστυνομικοί εντόπισαν το 4χρονο κοριτσάκι, ένας αστυνομικός το πήρε στην αγκαλιά του και τι ρώτησε: «Πώς σε λένε;». Χρειάστηκε να την ρωτήσει τρεις φορές, μέχρι το παιδάκι να του απαντήσει.

«Πώς σε λένε γλυκιά μου;» την ρώτησε ο αστυνομικός. «Λέγομαι Κλίο», είπε η μικρούλα με τρεμάμενη φωνούλα.

