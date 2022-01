Έναν ιδιαίτερα ασυνήθιστο τρόπο για να αποτρέψει την πανδημία του κορονοϊού από το να καταστρέψει τον γάμο της βρήκε μια μέλλουσα νύφη από την Αυστραλία. Σκέφτηκε ότι αν νοσούσε, τίποτα δεν θα μπορούσε να πάει στραβά τη μεγάλη της μέρα, και έτσι προσπάθησε να… κολλήσει σκόπιμα Covid.

Η κοπέλα από την Αυστραλία δημοσίευσε και βίντεο από την «προσπάθεια» της στα social media, περιγράφοντας λεπτομερώς το πώς προσπαθούσε να κολλήσει κορονοϊό πριν από τον γάμο της. «Ο γάμος σας είναι σε 6 εβδομάδες και ακόμα δεν κολλήσατε covid», γράφει η λεζάντα στο κλιπ, το οποίο δημοσιεύτηκε την Κυριακή από τον χρήστη @maddysmart31 στο Τik Tok και είχε πάνω από 121.000 προβολές πριν γίνει ιδιωτικό.

Στο βίντεο διάρκειας 15 δευτερολέπτων φαίνεται η μέλλουσα νύφη να συνωστίζεται και να αγκαλιάζεται με αγνώστους σε κλαμπ. Ανταλλάσσει μάλιστα και ποτά με αγνώστους, πίνοντας από τα ποτήρια των ξένων…

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω βίντεο δημοσιεύτηκε ακριβώς πριν η Βικτώρια, η πολιτεία της Μελβούρνης, ανακοινώσει ότι από τις 12 Ιανουαρίου, θα κλείνουν όλες οι πίστες σε εσωτερικούς χώρους για όλους, εκτός από τα πάρτι γάμου, για να αναχαιτιστεί η άνοδος της μετάλλαξης Όμικρον. Επίσης, πολλοί χρήστες του Tik Tok κατακεραύνωσαν τη γυναίκα λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι αν είσαι εργαζόμενος στον τομέα της υγείας λογικά θα νιώθεις αποκαρδιωμένος από αυτές τις εικόνες

Bride-to-be attempts to contract COVID at club so it doesn’t spoil wedding https://t.co/MOpavYasry pic.twitter.com/BPZBht05JV