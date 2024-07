Αυστραλία: Πατέρας έκαψε ζωντανά τα τρία παιδιά του

Τρία μικρά παιδιά, ανάμεσά τους ένα μωρό μόλις 10 μηνών, έχασαν τη ζωή τους όταν ο πατέρας φέρεται να έβαλε φωτιά στο σπίτι της οικογένειας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Η αστυνομία ενημερώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (7.7.2024), για τη φωτιά σε σπίτι στο Λέιλορ Παρκ, περίπου 35 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σίδνεϊ. Σε δυο μικρά αγόρια, δύο και τεσσάρων ετών, προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες επιτόπου, όμως υπέκυψαν αφού διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της Αυστραλίας.

Το κοριτσάκι δέκα μηνών βρέθηκε νεκρό στο εσωτερικό του ακινήτου αφού κατασβέστηκε η πυρκαγιά, διευκρίνισε η αστυνομία.

Εικοσιοκτάχρονος άνδρας, που εμπόδισε αστυνομικούς να εισέλθουν στο σπίτι, συνελήφθη και του προσφέρθηκαν φροντίδες για εγκαύματα σε νοσοκομείο όπου έχει εισαχθεί και νοσηλεύεται υπό αυστηρή φρούρηση. Σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας, πρόκειται για τον πατέρα των θυμάτων, που είναι «γνωστός» στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβαν να διενεργήσουν μέλη του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής, που χειρίζονται την υπόθεση ως «ανθρωποκτονία» κατά συρροή συνδεόμενη με ενδοοικογενειακές διαφορές, δήλωσε ο επικεφαλής τους Ντάνι Ντόχερτι.

«Σε αυτό το στάδιο, πράγματι φαίνεται ότι ο 29χρονος ευθύνεται για τους θανάτους των μικρών παιδιών, οι ζωές των οποίων αφαιρέθηκαν με τραγικό τρόπο», πρόσθεσε ο Ντόχερτι.

