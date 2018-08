Αυστραλία: Σώθηκαν από κροκόδειλους και φίδια!

Όλοι οι παράνομοι μετανάστες επέβαιναν σε βιετναμέζικο πλοίο το οποίο προσάραξε στη βόρεια Αυστραλία, αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης της Αυστραλίας και αναμεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Κάτοικοι της περιοχής είχαν δηλώσει ότι οι επιβαίνοντες στο πλοίο εξαφανίστηκαν μέσα σε τροπικό δάσος με κροκόδειλους και φίδια… κοντά στον ποταμό Ντεντρί, βόρεια της Πολιτείας του Κουίνσλαντ. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Αυστραλίας, το σκάφος κατευθυνόταν στην περιοχή Noah Beach, προκειμένου να λάβει οδηγίες από άλλα μέλη μίας οργάνωσης λαθρεμπορίου κοντά στο Σίδνεϊ.

Μέχρι στιγμής η ακτοφυλακή που περιπολεί τα θαλάσσια σύνορα δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έχουν βρεθεί όλοι οι επιβαίνοντες στο σκάφος. Τη Δευτέρα (27.08.2018) ο υπουργός Εσωτερικών Πίτερ Ντούτον επισήμανε ότι το σκάφος το οποίο βρέθηκε μισοβυθισμένο, ερχόταν από το Βιετνάμ και πρόκειται για το πρώτο σκάφος με αιτούντες άσυλο που κατάφερε να προσεγγίσει το έδαφος της Αυστραλίας από το 2014. Κατέστησε επίσης σαφές ότι οι επιβαίνοντες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στην Αυστραλία.

Η Αυστραλία έχει προκαλέσει την μήνι πολλών διεθνών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξαιτίας της μεταναστευτικής πολιτικής που εφαρμόζει, που την κατηγορούν ότι παρότι πλούσια χώρα γυρίζει τη πλάτη σε ευάλωτους ανθρώπους.

Οι αρχές απαγορεύουν ρητά την είσοδο στην Αυστραλία στους αιτούντες άσυλο, ακόμα σε αυτούς που πραγματικά το δικαιούνται.

Η κυβέρνηση το μόνο που τους παράσχει είναι η δυνατότητα να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα ή να γυρίσουν στην πατρίδα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα προσωρινά κέντρα κράτησης σημειώνονται κρούσματα κατάχρησης εξουσίας από τις αρχές, περιπτώσεις κατάθλιψης, ακόμα και αυτοκτονίες.

17 Migrants Found in Australia After Boat Runs Aground in Crocodile-Infested Waters https://t.co/U1VVM4cYBR

— InternetNewsDatabase (@InternetNewsDB) August 28, 2018