Ο εφιάλτης του αντισημιτισμού συνεχίζει να πλανάται σαν μαύρο σύννεφο πάνω από την Ευρώπη, καθώς άγνωστοι έβαλαν φωτιά και βεβήλωσαν εβραϊκό νεκροταφείο στη Βιέννη ενώ ζωγράφισαν και σβάστικες στους τοίχους με σπρέι.

Ο πρόεδρος της της Εβραϊκής Κοινότητας της Βιέννης, ο Oskar Deutsch, έγραψε στο X (πρώην Twitter) ότι η φωτιά έκαψε την είσοδο μιας αίθουσας τελετών στο νεκροταφείο και πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η πυροσβεστική και η αστυνομία διεξάγουν έρευνα, είπε ο ίδιος.

Το εβραϊκό νεκροταφείο της Βιέννης βρίσκεται μέσα στο κεντρικό νεκροταφείο της πόλης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής της Βιέννης, ο Gerald Schimpf, είπε στο Αυστριακό Πρακτορείο ότι η φωτιά πιθανότατα ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας και είχε σβήσει από μόνη της σε μεγάλο βαθμό, μέχρι τη στιγμή που ειδοποιήθηκαν οι πυροσβέστες λίγο μετά τις 08:00 το πρωί.

