Αυτό είναι το σκληρό πρόσωπο της Αμερικής! video

Οι ΗΠΑ, και δεν θα κουραστούμε να το λέμε, περνάνε από τις πιο μαύρες μέρες τους. Ο πανίσχυρος στρατός του Ντόναλντ Τραμπ που λέγεται ICE σαρώνει πολεις και χωριά και με συνοπτικές διαδικασίες συλλαμβάνει μετανάστες – κυρίως λατίνους – και τους απελαύνει από την χώρα χωρίς δίκη.

Χωρίζει μανάδες και πατεράδες από τα παιδιά τους που μένουν χωρίς στον ήλιο μοίρα. Στον δρόμο στην κυριολεξία. Και μετά την προχθεσινή έφοδο σε επιχείρηση και τις μαζικές συλλήψεις 680 ανθρώπων η μικρούλα του βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και το κλάμα και η απόγνωσή της προκαλούν ανάμεικτα συναισθήματα για την κατάντια της αμερικής του 2019. Την οποία είχε προφητεύσει η Χίλαρι Κλίντον λίγα χρόνια πριν…

#ICE RAIDS SHOULD BE BANNED AND THIS IS WHY pic.twitter.com/j7BgR9HlbV

— 💙 (@ItsMeErinasha) August 9, 2019