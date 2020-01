Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τουρίστες στο Νότιο Τιρόλο

Το περιστατικό συνέβη περίπου στη 1 τα ξημερώματα (τοπική ώρα). Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ο οδηγός του αυτοκινήτου επέζησε και πλέον η αστυνομία ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων, ωστόσο οι αρχές γνωστοποίησαν πως δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους όλα τα μέλη του γκρουπ, και κάποιοι δεν είχαν μαζί τους επίσημα έγγραφα, που να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα τους.

Italy Incident:

Translation: #Italy A car crashed at high speed into a group of young German tourists in Lutago, Valle Aurina in South Tyrol, killing 6 people and 11 injured (3 in serious condition)

The driver, a 28-year-old resident, has 1 high blood alcohol level. https://t.co/KBA7e5Ll1k

